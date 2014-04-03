В Приморье мэр Дальнереченска отстранен от занимаемой должности

Смена власти в ближайшие месяцы ожидает еще один приморский город. Утром в среду, 2 апреля, краевая прокуратура распространила сообщение о том, что глава Дальнерченского городского округа и председатель местной думы Михаил ФИЛИППЕНКО временно отстранен от занимаемой должности. Основанием для такого решения Приморского краевого суда стало ходатайство следователя по делу о мошенничестве, возбужденному против Филиппенко в конце 2013 года.

«Приморским краевым судом удовлетворено апелляционное представление Дальнереченского межрайонного прокурора об отмене решения Дальнереченского района суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о временном отстранении обвиняемого от должности главы Дальнереченского городского округа», - говорится в сообщении.

Как уже сообщал «ЗР», неприятности у главы Дальнереченска начались в конце 2013 года, когда против него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Следствие полагает, что Филиппенко и один из его коллег получили бюджетные средства в счет командировок во Владивосток, предоставляя подложные документы. Вскоре после возбуждения дела с мэра Дальнереченска была взята подписка о невыезде, а его членство в «Единой России» временно приостановили. В свою очередь, Филиппенко попытался незаконно уволить сити-менеджера Дальнереченска Сергея СТАРКОВА.

В феврале дальнереченский межрайонный прокурор обратился в районный суд с ходатайством о временном отстранении Михаила Филиппенко от занимаемой должности главы городского округа. Однако тогда судьи не нашли оснований для этого. Прокуратура обратилась с апелляцией в краевой суд, который 31 марта постановление об отстранении дальнереченского мэра.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования и направления уголовного дела в суд. Ход расследования контролируется прокуратурой края.

Добавим, что полномочия Михаила Филиппенко и его коллег по местной думе истекают в 2014 году, а новые выборы должны состояться в сентябре. Таким образом, отстранение опального главы от должности можно считать началом «зачистки» предвыборного поля в Дальнереченском городском округе.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.