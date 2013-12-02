Дальневосточникам могут снять возрастной ценз на перевозки в европейскую часть страны

Минвостокразвития направило в Правительство РФ предложения по закреплению и привлечению квалифицированных специалистов на Дальнем Востоке.

По словам Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, удовлетворение потребности в рабочей силе должно осуществляться за счет проживающего в ДФО населения, однако очевидно, что здесь не обойтись без дополнительного привлечения квалифицированных кадров из других регионов России.

Для привлечения и закрепления квалифицированных специалистов в регионе Минвостокразвития России предлагает увеличить доступность ипотечного кредитования для всех жителей Дальнего Востока в форме субсидии из федерального бюджета на компенсацию первоначального взноса ипотечного кредита.

Министерство выступает также с инициативой активно привлекать на работу в ДФО военных пенсионеров, помогая им решить жилищный вопрос за счет введения дополнительных льгот при строительстве жилья в регионе.

Среди приоритетных социальных мер - снятие для жителей Дальнего Востока возрастного ценза и ограничения сроков на пассажирские перевозки в европейскую часть страны и обратно.

Для решения проблемы закрепления молодых специалистов в регионе Министерство предлагает увеличить в вузах Дальнего Востока количество бюджетных мест и ввести преподавание ряда уникальных образовательных программ, подготовка по которым будет осуществляться только на территории региона.

Напомним, в Приморье разработан краевой закон о бесплатном предоставлении земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 2-х и более детей, а также молодым семьям. По мнению главы региона Миклушевского, такая мера также будет способствовать закреплению населения в Приморском крае. «Выделение бесплатных участков позволит снизить стоимость жилья минимум на 30 процентов, плюс благодаря использованию новых технологий строительства мы сможем выйти на стоимость квадратного метра в 30 тысяч рублей. Этот тот показатель, к которому мы будем стремиться», - подчеркнул губернатор.

ZRPRESS.RU, Владивосток.