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Дальневосточникам могут снять возрастной ценз на перевозки в европейскую часть страны
Минвостокразвития направило в Правительство РФ предложения по закреплению и привлечению квалифицированных специалистов на Дальнем Востоке.
По словам Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, удовлетворение потребности в рабочей силе должно осуществляться за счет проживающего в ДФО населения, однако очевидно, что здесь не обойтись без дополнительного привлечения квалифицированных кадров из других регионов России.
Для привлечения и закрепления квалифицированных специалистов в регионе Минвостокразвития России предлагает увеличить доступность ипотечного кредитования для всех жителей Дальнего Востока в форме субсидии из федерального бюджета на компенсацию первоначального взноса ипотечного кредита.
Министерство выступает также с инициативой активно привлекать на работу в ДФО военных пенсионеров, помогая им решить жилищный вопрос за счет введения дополнительных льгот при строительстве жилья в регионе.
Среди приоритетных социальных мер - снятие для жителей Дальнего Востока возрастного ценза и ограничения сроков на пассажирские перевозки в европейскую часть страны и обратно.
Для решения проблемы закрепления молодых специалистов в регионе Министерство предлагает увеличить в вузах Дальнего Востока количество бюджетных мест и ввести преподавание ряда уникальных образовательных программ, подготовка по которым будет осуществляться только на территории региона.
Напомним, в Приморье разработан краевой закон о бесплатном предоставлении земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 2-х и более детей, а также молодым семьям. По мнению главы региона Миклушевского, такая мера также будет способствовать закреплению населения в Приморском крае. «Выделение бесплатных участков позволит снизить стоимость жилья минимум на 30 процентов, плюс благодаря использованию новых технологий строительства мы сможем выйти на стоимость квадратного метра в 30 тысяч рублей. Этот тот показатель, к которому мы будем стремиться», - подчеркнул губернатор.
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Комментарии
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Псевдоним14:02, 03.12.2013#
Даже с учетом, что смогут все члены семьи спланировать отпуск на март месяц/ и то под вопрос т. к. много воды утечет/ сегодняшняя цена=12000 р. Итого=почти 80 тысяч рублей. А если в январе, а на январь цена билета=25000 рублей. т. е на семью из 4 человек нужно=100 тысяч рублей на билеты на самолет авиакомпании ТРАНСАЭРО.
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Псевдонимус14:02, 03.12.2013#
Предложенные меры по привлечению квалифицированных кадров на Дальний Восток, думается, никого не привлекут. Поскольку чего тут делать, уровень достатка не в среднем не велик, большой процент безработицы, да и большинство трудящихся друг другу чего - нибудь перепродают или впаривают и т. д. Электроэнергия, бензин, продукты питания по-конски стоят, особенно на северных территориях. Промышленность угашена уже давно. Уровень коррупции зашкаливает. Земли навалом, но хрен получишь под ИЖС.
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Фрида14:24, 03.12.2013#
Не поленилась, посмотрела через skyscanner цены на билеты в январе на Трансаэро до Москвы. Билеты на 2 взрослых и 2 детей туда и обратно на ticket. ru-вылет, допустим 15. 01. 2014, а прилёт обратно 27. 01. 2014-всего 37 822 руб. Где нашли 160000 руб. -просто загадка!!! Или просто вброс троллевский. Летаю регулярно по работе и так. Зимой цены гоаздо ниже, чем летом и это нормально.
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Летаю регулярно20:28, 03.12.2013#
Цена на авиабилеты может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от спроса. Так к примеру на дату вылета 04. 01. 2014 г. и обратно на 09. 01. 2014г. стоимость билета =24400 рублей /на одного пассажира туда и обратно/. На дату 15. 012014 г. и обратно 27. 01. 2014 г. стоимость билета заявлена компанией ТРАНСАЭРО=12000 рублей на одного человека туда и обратно. Данные взяты с официального сайта ТРАНСАЭРО.
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Для семьи из 4 человек добраться в центральную часть России не просто накладно, а не мыслимо. Сегодня билет на январь на Трансаэро стоит в обе стороны более 20 тыс. рублей и того= более 160 тыс. рублей только расходы на самолет. На поезд билеты не дешевле, но кто даст отпуск дополнительные две недели на дорогу, да и питаться в поезде стоит денег. Итого имеем-Для дальневосточников, Дальний Восток как был Дальний так и останется и никакие приказы с верху ни Медведева и ни Путина ничего не решат. ВЫХОД есть-это установить почасовую оплату труда как это происходит во всем цивилизованном мире и поднять МРОТ с прожиточным минимумом, а потом уже устанавливать льготы для дальневосточников на полеты в центр России.