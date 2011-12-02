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Виктор Ишаев обратился к избирателям Дальнего Востока

02 Декабря 2011, 14:58 | Дальний Восток

Дорогие дальневосточники!

4 декабря – день голосования по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

От вашего выбора зависит, каким будет главный законодательный орган государственной власти страны. Именно вам предстоит сформировать власть, которая будет работать в течение 5 лет.

От вашего выбора зависит судьба страны, дальнейшая жизнь Дальнего Востока. Начиная с 2000 года на Востоке России активно развивается экономика, отмечается рост промышленного производства, появляются новые рабочие места, строятся объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, появились новые социальные программы, увеличились реальные денежные доходы населения. Все это достигнуто благодаря плодотворной совместной работе Президента Российской Федерации, Правительства страны, Федерального Собрания. Именно поэтому нам необходимо 4 декабря избрать в состав Государственной Думы России таких людей, которые уже многое сделали для Дальнего Востока и готовы работать ради его процветания.

Да, ежедневно дальневосточники сталкиваются со многими проблемами. Их не разрешить в одночасье. Не преодолен полностью и экономический кризис. Кроме того, есть, к сожалению, внутренние и внешние силы, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в обществе и в экономике. Наш ответ один – только консолидация всех здравых сил способна вывести страну на качественно новый уровень развития.

Я хотел бы обратиться к вам, дорогие дальневосточники, воспользоваться своим конституционным правом - прийти на избирательные участки и проголосовать за ту партию, которая внесёт максимальный вклад в дальнейшее развитие Дальнего Востока и всей России.

Необходимо избрать профессионалов, эффективных управленцев, неравнодушных к проблемам своих земляков-дальневосточников.

Надо понимать, что наше будущее за нами!

Виктор Ишаев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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