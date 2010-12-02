Анатолий Чубайс прибыл в Хабаровск

1 декабря в Хабаровск с рабочим визитом прибыл глава Госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. В столице ДФО Анатолий Чубайс посетил выставку проектов предприятий и организаций Хабаровского края в сфере нанотехнологий и наноиндустрии.

В рамках визита глава «Роснано» посетит ООО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения», ООО «Амурский кабельный завод», ООО «Континент-ТАУ». На Дальнем Востоке глава «Роснано» пробудет до 4 декабря. В рамках рабочего визита на Дальний Восток он также посетит Комсомольск-на-Амуре и Владивосток, сообщает PrimaMedia.Ru.