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Журналист «Дальневосточного Капитала» занял 1-е место во всероссийском конкурсе
02 Ноября 2012, 13:32 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября , ZRPRESS. Накануне 175-летия железных дорог России ОАО "РЖД" провело конкурс региональной прессы на лучший материал о железной дороге. С 10 мая по 1 октября 2012 года в конкурсе приняли участие 60 журналистов региональных печатных и интернет-изданий, телевизионных и радиопрограмм, приславших более 120 материалов.
Как отметило жюри конкурса, задача определить победителей оказалась очень сложной. Все конкурсные работы подготовлены высокопрофессиональными журналистами, многие из которых опубликовали уникальные архивные материалы, воспоминания ветеранов-железнодорожников, встречались с людьми, которые в настоящее время трудятся на железной дороге и являются участниками изменений, происходящих сегодня, творцами будущего железных дорог России. И вдвойне приятно, что 1-е из четырех призовых мест в этом конкурсе занял специальный корреспондент хабаровской редакции Издательской компании «Золотой Рог» за аналитическую статью «Стальные артерии Дальнего Востока». Гран-при отправится в Екатеринбург.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".
Автор: Юрий Рогов
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