Журналист «Дальневосточного Капитала» занял 1-е место во всероссийском конкурсе

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября , ZRPRESS.

Как отметило жюри конкурса, задача определить победителей оказалась очень сложной. Все конкурсные работы подготовлены высокопрофессиональными журналистами, многие из которых опубликовали уникальные архивные материалы, воспоминания ветеранов-железнодорожников, встречались с людьми, которые в настоящее время трудятся на железной дороге и являются участниками изменений, происходящих сегодня, творцами будущего железных дорог России. И вдвойне приятно, что 1-е из четырех призовых мест в этом конкурсе занял специальный корреспондент хабаровской редакции Издательской компании «Золотой Рог» за аналитическую статью «Стальные артерии Дальнего Востока». Гран-при отправится в Екатеринбург.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".