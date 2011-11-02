Виктору Ишаеву назначили шестого заместителя - Владимира Пысина

Заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе назначен Владимир Пысин.

Соответствующее распоряжение подписал руководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Владимир Леонидович Пысин родился в 1951 году в д.Тарасовка Юргамышского района Курганской области. Образование высшее. В 1989 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт, юрист. С 1969 - 1996гг. проходил военную службу в пограничных войсках СССР, РФ. С 1996 работал в органах юстиции Хабаровского края. С 2003 года занимал должность первого заместителя министра имущественных отношений Хабаровского края.

В июле 2009 года назначен на должность начальника контрольного департамента аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В ноябре 2009 года распоряжением руководителя Администрации Президента РФ Владимир Пысин назначен помощником полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. 21 апреля 2011 года назначен на должность заместителя полномочного представителя Президента РФ в ДФО. В аппарате полпреда он будет курировать контрольный департамент и департамент по вопросам обороны, безопасности и правоохранительной деятельности.

В.Пысин награжден орденом Красной звезды и медалями.

Сегодня у полпреда Виктора Ишаева шесть заместителей – Александр Левинталь, Александр Полещук, Владимир Сыркин, Сергей Левков, Андрей Аносов и Владимир Пысин.