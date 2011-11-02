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Президент принял отставку губернатора Камчатского края
Алексей КУЗЬМИЦКИЙ подал в отставку накануне, несмотря на то что срок его полномочий истекал только в июле 2012 года. Официально причина такого решения не сообщается.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник в Кремле, экс-губернатор не смог как глава региона в должной мере реализовать его потенциал. «Кроме того, регион имеет свою специфику, и очевидно, что управлять им должен человек, лучше знающий региональные возможности», — отметил источник агентства. Кузьмицкого критиковали за ситуацию с ветхим жильем, плохую работу ЖКХ и высокие тарифы на коммунальные услуги.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Владимир ИЛЮХИН. Местные политологи полагают, что у него есть очень большие шансы получить должность губернатора уже без приставки «и.о.», т.к. «он хорошо ориентируется в местных проблемах и в коридорах госвласти».
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