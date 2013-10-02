Трутнев обещает пострадавшим дальневосточникам новую крышу через год

Более тысячи жителей Хабаровского края и Еврейской АО до 1 октября должны быть размещены на зиму в пунктах длительного пребывания, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ в интервью, опубликованном на прошлой неделе в «Российской газете».

«По Амурской области в такие пункты длительного пребывания переехали все. В палатках, не приспособленных для нормального пребывания, ни одного человека не осталось. В Еврейской автономной области - пока в пунктах временного пребывания остаются около 140 человек, в Хабаровском крае - около 900. Этим еще надо заниматься», - сказал Трутнев. Строительство нового жилья для людей начнется в следующем году. «В течение лета, к следующей зиме, надо успеть. Минрегион должен к этому времени сосредоточить силы, средства, помочь материалом», - сказал Трутнев. Он отметил, что большинство хочет остаться в тех местах, где жили. «Если мы сейчас им понастроим быстро жилье где-то в не очень понятном для них месте, не очень понятного качества, то столкнемся с массой проблем… Мы их куда-нибудь переселим, они потом еще дальше куда-нибудь уедут. Нам надо их приглашать на Дальний Восток, а не наоборот», - сказал полпред.

По его словам, Дальнему Востоку помогают всем миром. Собрано более 800 млн рублей и около 14 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.