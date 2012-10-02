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Рогозин пообещал оборонке избежать проблем с контрактами

02 Октября 2012, 15:36 | Дальний Восток

Контракты в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2013 год будут сформированы в ноябре-декабре 2012 года, сообщил журналистам во Владивостоке вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН, впервые председательствовавший на заседании Морской коллегии при правительстве РФ.

По его словам, в августе на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) были рассмотрены планы по оборонзаказу на 2013 год.

«В этом году, могу вам сказать, ситуация (с гособоронзаказом) лучше. Не идеальная, но лучше, чем в прошлом году, примерено на 10%. Хотя есть со стороны ВПК критика в адрес государственных заказчиков, которые все время меняют технические задания, постоянно пытаются вносить изменения в оборонзаказ. Тем не менее, мы постараемся уже к ноябрю-декабрю (2012 года) сформировать контракты на следующий год. Чем быстрее мы это сделаем, тем раньше предприятия войдут в стабильное производство. Думаю, что ноябрь в этом году будет ключевым месяцем, таким финансовым «горбом», когда будут заключаться соглашения на следующий год», - сказал Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что в Госдуме в настоящее время находятся в стадии подготовки ко второму чтению законопроекты о гособоронзаказе и контрактации.

«Эти законы, как только будут приняты, внесут значительные изменения в 94-й ФЗ («О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), который написан так, что фактически мешает нам делать сложные заказы для оборонной промышленности. Там жесткое требование - фиксированная цена. А как эту цену поделить, когда мы закладываем, к примеру, головную подводную лодку? Мы точно не знаем, сколько она будет стоить, сколько будет стоить уникальная система охлаждения двигателей или, скажем, регенерации воды, новая силовая установка и т.д. Посчитать это невозможно. А когда мы говорим о сложных системах, которые создаются в течение 5-7 лет, то нынешние законы не позволяют нам вести эту работу. Изменения законодательства, которые могут быть приняты до конца этого года, позволят нам облегчить работу заказчиков и производителей», - сказал вице-премьер.

Олег КЛИМЕНКО, гатеза "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
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