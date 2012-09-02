Какие страхи тормозят приход азиатских компаний на российский Дальний Восток?

Для расширения взаимодействия, развития и поддержания контактов на постоянной основе между РФ и рядом стран АТР на рубеже веков создана система институтов сотрудничества, охватывающая межгосударственный и межрегиональный уровни. Правда, в рамках этих организаций российский Дальний Восток в последние годы стал перемещаться на периферию международных отношений, редко попадая в крупные межгосударственные проекты, уступая место в экономическом партнерстве с административными образованиями стран АТР сибирским и центральным регионам РФ.

История возникновения международных институтов развития сотрудничества регионов Дальнего Востока со странами АТР началась в 90-е годы. Первыми появились межправительственные структуры, имевшие в своем составе подкомиссии и подкомитеты по Дальнему Востоку и Сибири: российско-японская межправительственная комиссия (далее - межправкомиссия) с подкомиссией по Дальнему Востоку; российско-китайская комиссия с рабочей группой по приграничному сотрудничеству; корейский комитет по Дальнему Востоку и Сибири, действовавший в рамках российско-корейской межправкомиссии; в составе российско-американской комиссии Черномырдин - Гор существовала инициативная рабочая группа по развитию взаимодействия между Дальним Востоком России и западным побережьем США.

В связи с укреплением вертикали власти в РФ в начале 2000-х система взаимодействия в рамках межгосударственных комиссий начала претерпевать изменения, в результате которых часть комитетов и подкомиссий, занимавшихся вопросами развития международного сотрудничества между регионами Дальнего Востока и странами АТР, прекратила свое существование. Так, дальневосточная подкомиссия российско-японской межправкомиссии трансформировалась в межрегиональную подкомиссию, способствующую налаживанию взаимоотношений деловых кругов из префектур Японии со всеми регионами РФ. В таком формате дальневосточные территории потерялись, интерес японских корпораций сосредоточился в центральных регионах РФ, где условия для ведения бизнеса значительно легче. Перестроиться на прямое взаимодействие с префектурами западного побережья Японии тогда не удалось. Осталась в работе только постоянная смешанная комиссия Дальний Восток - Хоккайдо, охватывающая на российской стороне территории Сахалина, Приморья и Хабаровского края. С Сахалином сотрудничество более-менее наладилось - японский бизнес ведет свои проекты на его территории. А взаимодействия с Приморским и Хабаровским краями развить не удалось.

Те же движения произошли и в направлении взаимоотношений дальневосточников с китайскими партнерами - постоянная рабочая группа по приграничному сотрудничеству перестала рассматривать проблемы Дальнего Востока. Комитет по Дальнему Востоку и Сибири российско-корейской комиссии акцентировал почти все свое внимание на сибирских регионах, о чем свидетельствует и место проведения его заседаний - последнее прошло в Иркутске, после него запланирована встреча в Бурятии.

В 2002 году на месте комиссии Черномырдин - Гор было образовано Российско-американское тихоокеанское партнерство (РАТОП).

Впрочем, произошедшие изменения позволили наладить рабочие контакты со странами АТР на уровне федеральных органов власти и заложили неплохую базу для продолжения сотрудничества на всех этажах международного взаимодействия.

- Деятельность межгосударственных институтов способствовала разработке программы действий по укреплению позиций РФ в АТР, - говорит Юрий ГРИДНЕВ, генеральный директор межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» (МАДВиЗ), участвующей в деятельности большинства межправительственных институтов, координирующей на местном уровне работу нескольких комиссий. - А регулярные заседания, встречи и семинары в рамках государственных органов и общественных организаций обеспечивают активизацию политических, экономических и гуманитарных связей между российским Дальним Востоком и странами АТР. На рубеже XX - XXI веков в результате целенаправленных мер федеральных и местных органов власти России, а также усилий деловых кругов, местных и центральных органов власти стран АТР, МАДВиЗ были проведены многочисленные мероприятия, обеспечившие расширение сотрудничества территорий Востока России с Японией, Республикой Корея, КНР, США. Стали традицией такие ежегодные мероприятия, как Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск), Международный экономический форум АРАССВА (Республика Корея), Международный форум по региональному сотрудничеству между РФ и КНР (Харбин). Обсуждение проблем развития регионов в рамках форумов, конгрессов и конференций способствовало частичному снятию посткризисных проблем.

Однако многие возможности до сих пор оказываются нереализованными, вопросы остаются и их решение требует корректировки некоторых подходов к организации межгосударственного и межрегионального взаимодействия России со странами АТР. Не просто складывается взаимодействие между регионами на уровне деловых кругов. На этом направлении в данный момент нет никаких действующих организаций, хотя взаимный интерес высок. Сейчас в межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье» совместно с японскими партнерами началось формирование российско-японского регионального делового совета, задача которого - содействие сотрудничеству в сфере среднего и малого бизнеса между префектурами Японии и дальневосточными регионами РФ. Увидев перспективы деятельности такой площадки на Дальнем Востоке, китайские партнеры также выразили желание иметь подобный совет для расширения делового взаимодействия с дальневосточными регионами.

Эксперты отмечают, что с японцами развивать сотрудничество на уровне деловых кругов и региональных уровней власти сложно. Этому процессу мешает целый ряд конкретных проблем, в том числе политических. Если крупный бизнес Японии, гарантированный своими мировыми брендами и поддержкой правительства, уже разворачивает проекты в России, то малый и средний бизнес по-прежнему опасается ситуации правовой незащищенности, с которой он уже сталкивался, попытавшись организовать свое дело на Дальнем Востоке в начале 90-х годов минувшего столетия. Примерно те же страхи тормозят и приход корейских компаний. Снимать напряженность должны институты взаимодействия, создающие систему информирования потенциальных партнеров о произошедших в России изменениях, организовывающие каналы сопровождения и поддержки совместных деловых начинаний, формирующие площадки эффективного международного сотрудничества на уровне регионального бизнеса. Без налаживания такого системного диалога невозможно снять существующие фобии и претензии в двусторонних отношениях.

Большой проблемой работы различных подкомиссий является отсутствие правительственных решений по рассматриваемым тематикам. Протоколы их заседаний не выносятся на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств, принятие решений затягивается на федеральном уровне, продвижение экономических инициатив попадает в зависимость от политических вопросов. В итоге в протоколах, как правило, нет никаких предметных решений, а лишь фиксация некоторых проблем и надежды на их устранение. Нет в деятельности этих структур конкретных проектов, они не несут никакой ответственности за процесс. Подкомиссии и рабочие группы по Дальнему Востоку из-за отсутствия реального влияния на ситуацию превращаются в дискуссионные клубы - площадки для обсуждения проблемных вопросов. Такой формат не интересен прежде всего деловым кругам, без участия которых сотрудничество на региональном уровне не имеет серьезных перспектив.

Еще одним моментом, сдерживающим общее развитие, остается управление деятельностью комиссий и подкомиссий. Сейчас курирование российско-японской межправкомиссии поручено федеральному министерству промышленности и торговли. Министерство регионального развития РФ пытается из Москвы направлять процесс взаимодействия между регионами Дальнего Востока и префектурами Японии. Российско-китайскую постоянную рабочую группу по приграничному сотрудничеству курирует Минэкономразвития. Российско-корейский комитет по Дальнему Востоку и Сибири - Минрегион РФ. Мало того, что все они управляют из Москвы, так они еще и разобщены между собой.

В России назрела необходимость еще раз переформатировать межправительственные подкомиссии по Дальнему Востоку, переподчинив их новому Министерству развития Дальнего Востока. И власти страны, кажется, уловили актуальность перемен. В июне 2012 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил министра развития Дальнего Востока - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Виктора ИШАЕВА председателем с российской стороны межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР и совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с Республикой Корея.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал»©.