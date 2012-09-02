Виктор ИШАЕВ: Нужно менять структуру экономики

"Дальневосточный капитал" на кануне саммита АТЭС во Владивостоке взял интервью у Виктора ИШАЕВА, министра РФ по развитию Дальнего Востока - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и поинтересовался, что сегодня регион может предложить для сотрудничества с экономиками соседей.

- Виктор Иванович, Дальний Восток - ключевое звено интеграции России в АТР. Именно так федеральный центр сегодня позиционирует регион и определяет его роль. Как вы считаете, миссия выполнима?

- А как иначе? Какой регион страны должен стать воротами России в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Конечно же, Дальний Восток, так как он сам по себе является контактной зоной. Наши регионы наиболее вовлечены во внешнеэкономические связи со странами АТР. Если в 1990 году мы поставляли на российский рынок 75% выпускаемой продукции, то сегодня только 21%.

- Какие секторы экономики региона сегодня наиболее тесно интегрированы с экономиками АТЭС?

- К сожалению, структура экономики региона имеет экспортно-сырьевую направленность. Мы поставляем на рынки стран АТР углеводороды, круглый лес, сырую рыбу. Многие международные компании работают у нас в горнорудном секторе, но их интересы - стабильные поставки минерального сырья.

Это хорошо видно по структуре иностранных инвестиций в регионе. Динамика их привлечения неплохая: с 2000 по 2011 годы их объем на Дальнем Востоке увеличился в 16,5 раза - с $0,6 до 9,9 млрд. А по итогам прошлого года ДФО по этому показателю занял 4-е место среди восьми федеральных округов. По относительному показателю иностранных инвестиций на душу населения, равному $1576, Дальний Восток находится на 2-м месте, уступая только Центральному федеральному округу. Но при этом ведь 93%, или $9,3 млрд, пошли именно в ресурсный сектор - добычу полезных ископаемых.

Что здесь можно сказать? Да, регион богат природными ресурсами, но его развитие мы видим прежде всего в модернизации экономики. Доля перерабатывающих предприятий и инновационных производств постепенно увеличивается, но этот процесс должен идти ускоренными темпами. Российскому Дальнему Востоку необходимо найти новую нишу в системе международного разделения труда.

Кстати, конъюнктура мирового рынка постоянно открывает какие-то новые возможности. К примеру, всё больше привлекательным для иностранных инвестиций становится сельское хозяйство. Я уверен, что через несколько лет мир, который насчитывает уже 7 млрд жителей, столкнется с дефицитом продовольствия. На Дальнем Востоке же есть все возможности для развития животноводства, растениеводства. Мы можем прокормить себя и экспортировать продукцию.

Сегодня нужно менять структуру экономики: переходить от добычи ресурсов к их глубокой переработке, производству продукции с высокой долей добавленной стоимости, заниматься развитием лесной, рыбной и других отраслей, возможности которых используются не в полной мере. Такие планы у государства есть, и они уже реализуются.

- Каким образом можно преломить эту ситуацию? Сегодня много говорят о необходимости введения особых условий для региона, налоговых, тарифных и прочих преференциях. Насколько они будут вписываться в рыночную экономику страны (ведь этот путь мы избрали 20 лет назад)?

- Необходимо создать комфортные условия для зарубежных и отечественных инвесторов. Это многоплановая задача, но начинать нужно с развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры, активно используя механизм государственно-частного партнерства. Государство создает условия, бизнес организует эффективные производства. Так будут формироваться точки роста.

Дальний Восток - огромная территория, поэтому, чтобы бизнес пришел сюда, необходимо сократить время и расстояние. Уже есть примеры, и эту практику будем расширять, когда государство значительно снижает тарифы на железнодорожные перевозки наиболее важных для региона грузов, так как транспортная составляющая в себестоимости товаров занимает значительную часть. Кроме того, надо добиться снижения энергетических тарифов до среднероссийского уровня. В силах государства отменить таможенные пошлины для предприятий, работающих на Дальнем Востоке, прежде всего, для продукции глубокой переработки.

Мы говорим об особых условиях функционирования для вновь создаваемых предприятий. На 80% их надо освобождать от налогов, оставляя НДФЛ. Предприятия, так или иначе, все равно увеличивают налоговую базу для региона. А льготы и преференции дадут возможность компаниям сократить срок окупаемости проектов, позволят сделать бизнес более работоспособным. Мы должны добиваться того, чтобы наши предприятия были конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Так развивалась Аляска, мощное развитие территориям дали свободные экономические зоны в Китае, других азиатских странах. Их опыт у нас, как говорится, под рукой. Нужно только энергичнее использовать отработанные в мире механизмы развития.

- В последнее время вы неоднократно озвучивали цифры, определяющие перспективную инвестиционную емкость региона, - 3 трлн рублей до 2015 года, 9 трлн - до 2025 г. Это расчетные гипотетические показатели? На чем они основаны и что должно произойти, чтобы эти прогнозы стали реальностью?

- У государства есть конкретные планы по развитию Дальнего Востока, в первую очередь за счет реализации мегапроектов. Часть из них сосредоточена в топливно-энергетическом комплексе. Это дальнейшее развитие сахалинских нефтегазовых проектов стоимостью более 1,8 трлн рублей. Продолжится освоение Ковыктинского и Чаяндинского газовых месторождений. Начинается строительство газопровода из Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) с присоединением к газопроводу «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Вдоль всей его линии должны появиться газохимические производства. Инвестиционная оценка только опорной газопроводной системы - порядка 675 млрд рублей. Кроме того, на Востоке России возникнет мощный комплекс нефтегазохимии - заводы по выпуску метанола, аммиака, минеральных удобрений, полиэтилена, полипропилена и т. д.

Около 300 млрд рублей будет инвестировано в геологоразведку, создание перерабатывающих предприятий в горной отрасли. Большая надежда на освоение золоторудных месторождений в Амурской и Магаданской областях, в Чукотском автономном округе, на Эльгинское месторождение угля в Якутии, железной руды в Амурской и Еврейской автономной областях. Уже сейчас в Приамурье формируется металлургический кластер, проект которого оценивается в сумму более 100 млрд рублей.

Значительная часть инвестиций будет направлена на инфраструктурные проекты. Принципиальное значение имеет увеличение пропускной способности Байкало-Амурской железнодорожной магистрали с одновременным увеличением мощностей восточных портов. Развитие территорий, прилегающих к БАМу, позволит не просто вовлечь в оборот дополнительные ресурсы, но и, по большому счету, сформировать новый пояс экономического развития на Востоке России.

По прогнозам экспертов, с учетом реализуемых и планируемых инвестиционных проектов и потребностей крупных грузоотправителей объем перевозки грузов в направлении БАМа составит к 2015 году порядка 52 млн тонн, а до 2030 года увеличится до 100 млн тонн. Сейчас же ежегодная пропускная способность БАМа составляет всего 12,5 млн т. Чувствуете разницу? Если мы не построим БАМ-2, то не будут развиваться крупные угледобывающие предприятия, просто потому, что они не смогут вывезти свою продукцию, а это ни много ни мало в перспективе 70 млн тонн.

Необходимы серьезные проекты по развитию автомобильных дорог, авиационного сообщения. Важно понимать, что никакого движения не будет без усиления энергетической инфраструктуры. Поэтому сегодня строятся станции, развивается газоснабжение, мы переходим на другие виды топлива.

В регионе есть и высокотехнологические проекты, которые предполагают сотрудничество со странами АТР. Например, космодром Восточный. Для обеспечения космодрома будет построено производство жидкого водорода, появятся машиностроительные предприятия, заработает новый аэродромный комплекс. По примерным подсчетам, общая стоимость проекта составит 251 млрд рублей. Кардинальная модернизация ждет предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Это реальные проекты, которые есть в планах, некоторые уже в стадии реализации, они должны дать Дальнему Востоку мощное развитие. Президент России не просто поддерживает нас в этих направлениях, а ставит конкретные задачи, то есть работа перешла в конкретную плоскость.

- Сегодня мы пытаемся заглянуть за 2025 год, идет работа над Стратегией развития и программой до 2050 года. Насколько реален такой горизонт планирования в условиях нестабильной мировой и отечественной экономики?

- Да, практически рухнули европейские рынки. У многих отраслей экономики главная надежда - восточное направление. Только на долю 21 страны АТР - участницы АТЭС приходится 57% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли, более 40% объема прямых инвестиций и около 40% населения мира.

Что касается кризиса, хочу заметить, что регионы ДФО - единственные из всех федеральных округов, кто прошел годы последнего кризиса с положительными показателями социально-экономического развития.

Сегодня, оценивая ситуацию с трудовыми ресурсами, мы отмечаем стремительное снижение числа безработных в округе. В какой-то мере это связано со снижением численности населения, но в то же время и с появлением новых производств практически во всех субъектах Федерации Дальнего Востока.

Думая о будущем, мы планируем обеспечить региону опережающее по сравнению со среднероссийскими темпами социально-экономическое развитие. По нашим подсчетам, прирост валового регионального продукта ДФО должен составлять не менее 8-10% в год. Надо понимать, что это даст толчок для развития всей национальной экономики.

Конечно же, нам нужно развивать внутренний потребительский рынок, повышать покупательскую способность населения, создавать собственную продукцию, которая бы заменила импортную. Важнейшая задача - демографическая. По итогам переписи населения 2002 года, в регионах Дальнего Востока проживало 6440 тысяч человек. По данным переписи 2010 года, население составило 6285 тысяч. Мы теряем людей, а наша задача иметь рост к 2025 году - 511 тысяч человек, причем 80% из них должны быть специалистами высокой квалификации, только в этом случае мы сможем развиваться.

Евгений ИТАРОВ, «Дальневосточный капитал».