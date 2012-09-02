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Александр ВИННИКОВ, губернатор Еврейской автономной области: Мы намерены расширять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского блока

02 Сентября 2012, 01:50 | Дальний Восток

- Еврейская автономная область в своей новейшей истории представляет собой активно развивающийся субъект Российской Федерации. Этому способствуют областная политика, нацеленная на закрепление постоянно живущего населения, привлечение инвестиций, в том числе за счет создания условий для малого и среднего бизнеса, развития производства, а также действующие экономические и социальные программы, растущая доходная база бюджета территории.

Транзитные возможности области, развитие ее логистической составляющей в условиях рынка являются неплохим конкурентным преимуществом. Три речных пункта пропуска на границе с Китайской Народной Республикой обеспечивают внешнеторговые связи, получающие все большее развитие. Важнейшим инфраструктурным объектом, способным перераспределить транспортные потоки в условиях азиатско-тихоокеанского сотрудничества, станет международный железнодорожный мостовой переход через реку Амур в районе с. Нижнеленинского. Другие инвестиционные проекты, реализуемые на территории области, позволят развить металлургическое производство как новую сферу деятельности, вывести на современный уровень агропромышленный комплекс, переработку лесной и сельскохозяйственной продукции. Мы ориентируемся на создание крупных предприятий, способствующих прорыву экономики в различных направлениях. При этом вкладываем собственные средства в создание объектов необходимой инфраструктуры. Надеемся на то, что «работающие» инвестиции и развитые производства будут способствовать привлечению новых капиталов.

Стратегией социально-экономического развития области до 2020 года в качестве одного из приоритетов выделено развитие внешнеэкономических связей Еврейской автономной области с государствами Северо-Восточной Азии. В планах сотрудничества - развитие Южно-Хинганского промышленного, а также Кимкано-Сутарского и Биробиджанского промышленно-транспортных узлов, Бирофельдского ареала топливно-энергетических ресурсов, включая Ушумунский буроугольный бассейн, аграрного пояса и других направлений.

По итогам 2011 года объем инвестиций в основной капитал составил 152 тысячи рублей на душу населения, по этому показателю область занимает 4-е место среди субъектов Российской Федерации Дальнего Востока. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с отечественными и зарубежными партнерами. Значительная часть иностранных инвестиций поступает в Еврейскую автономную область в основном из Англии, Китая и других стран. Впредь мы намерены расширять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского блока. Нашей целью является определение своей ниши в общих интеграционных процессах и создание таких условий для развития, при которых не будет препятствий для свободного передвижения капиталов, товаров и рабочей силы, для различного рода обменов опытом, технологиями, инновациями. Нас привлекают условия равноправного сотрудничества, а также открытость партнеров, их целей и намерений.

«Дальневосточный капитал».

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