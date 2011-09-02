Глава Росрыболовства намерен протестировать на Сахалине подводный аппарат «Фантом»

Делегация во главе с Андреем Крайним будет работать на Сахалине со 2 по 5 сентября. Согласно уточненной программы, 2 сентября в правительстве области состоится совещание, в котором примут участие представители Росрыболовства и Минэкономразвития РФ.

На этой встрече намечено обсудить вопросы, связанные с приватизацией государственных рыбоводных заводов, действующих в островной области. В этот же день запланировано и заседание Координационного совета Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, созданного в качестве коллегиального органа при Росрыболовстве.

3 сентября члены делегации намерены выйти в море на патрульном катере «Стрела» федерального учреждения «Сахалинрыбвод», а также посетить лососевые рыбоводные заводы на реках Фирсовка и Таранай.

4 сентября на Сахалин прибудет глава Росрыболовства. А. Крайний планирует посетить научно-исследовательское судно «Профессор Пробатов», принадлежащее СахНИРО, и протестировать подводный телеуправляемый аппарат «Фантом».

А. Крайний 5 сентября проведет очередное заседание штаба дальневосточной лососевой путины, а также встречу с сахалинскими рыбопромышленниками. В тот же день делегация завершит свою работу в островной области, сообщает sakhvesti.ru.