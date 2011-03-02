Виктор Ишаев представит кандидатуру Владимира Илюхина депутатам ЗС Камчатского края

3 марта Петропавловск-Камчатский посетит Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев, чтобы представить кандидатуру Владимира Илюхина депутатам Законодательного Собрания Камчатского края для наделения его полномочиями губернатора.

Накануне кандидатуру Владимира Илюхина на пост главы региона в камчатский парламент внес Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, сообщает аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО.