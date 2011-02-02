Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Проект ФЗ "Об образовании в РФ" будет доработан с учётом результатов общественного обсуждения
1 февраля на сайте zakonoproekt2010.ru завершилось общественное обсуждение законопроекта "Об образовании в Российской Федерации", организованное по поручению Президента России. Текст законопроекта был доступен для комментирования на сайте в течение двух месяцев, с 1 декабря 2010 года.
"Вопросы модернизации образования затрагивают интересы каждой российской семьи, поэтому формат общественного обсуждения крайне важен для максимального учёта интересов общества", - отметил Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко. "Образование является важнейшей сферой ответственности государства, поэтому при разработке законопроекта мы руководствовались принципом "Не навреди": гарантии бесплатности и доступности качественного образования, участия родителей в образовательном процессе, профессионального роста учителей и преподавателей будут обязательно сохранены в тексте законопроекта".
В декабре 2010 года - январе 2011 года посещаемость сайта zakonoproekt2010.ru составила 12 млн 53 тыс. просмотров (уникальных адресов посетителей сайта зарегистрировано 210 000). Всего на проект закона было оставлено около 11 тыс. комментариев (кроме того, пользователи могли поддержать понравившиеся комментарии). Наибольший интерес у пользователей вызвали Глава 1 "Общие положения", Глава 4 "Обучающиеся и их родители" и Глава 5 "Педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
Специально созданная комиссия подготовит Аналитический обзор (доклад) по комментариям, полученным в ходе общественного обсуждения проекта федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Доклад будет опубликован на сайте zakonoproekt2010.ru в феврале 2011 г.
Проект федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" будет доработан с учётом результатов общественного обсуждения, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста