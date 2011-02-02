Проект ФЗ "Об образовании в РФ" будет доработан с учётом результатов общественного обсуждения

1 февраля на сайте zakonoproekt2010.ru завершилось общественное обсуждение законопроекта "Об образовании в Российской Федерации", организованное по поручению Президента России. Текст законопроекта был доступен для комментирования на сайте в течение двух месяцев, с 1 декабря 2010 года.

"Вопросы модернизации образования затрагивают интересы каждой российской семьи, поэтому формат общественного обсуждения крайне важен для максимального учёта интересов общества", - отметил Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко. "Образование является важнейшей сферой ответственности государства, поэтому при разработке законопроекта мы руководствовались принципом "Не навреди": гарантии бесплатности и доступности качественного образования, участия родителей в образовательном процессе, профессионального роста учителей и преподавателей будут обязательно сохранены в тексте законопроекта".

В декабре 2010 года - январе 2011 года посещаемость сайта zakonoproekt2010.ru составила 12 млн 53 тыс. просмотров (уникальных адресов посетителей сайта зарегистрировано 210 000). Всего на проект закона было оставлено около 11 тыс. комментариев (кроме того, пользователи могли поддержать понравившиеся комментарии). Наибольший интерес у пользователей вызвали Глава 1 "Общие положения", Глава 4 "Обучающиеся и их родители" и Глава 5 "Педагогические, руководящие и иные работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность".

Специально созданная комиссия подготовит Аналитический обзор (доклад) по комментариям, полученным в ходе общественного обсуждения проекта федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Доклад будет опубликован на сайте zakonoproekt2010.ru в феврале 2011 г.

Проект федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" будет доработан с учётом результатов общественного обсуждения, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.