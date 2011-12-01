Амурские политики в прямом эфире облили друг друга водой

1 декабря, ZRPRESS. В Благовещенске дебаты на «Амурском областном телевидении» чуть не закончились потасовкой, сообщает ИА "Порт Амур".

Сегодня, 1 декабря, в Благовещенске на политических дебатах на «Амурском областном телевидении» повздорили руководитель амурского отделения партии «Правое дело» Виктор Черемисин и член областного комитета КПРФ Роман Кобызов. Оппоненты перешли на личности, в прямом эфире прозвучали нецензурные слова, а под конец передачи Виктор Черемисин плеснул в противника водой из стакана. Роман Кобызов ответил тем же.

— Началось все достаточно мирно, была заявлена тема «образование», — прокомментировала главный редактор программы «Новости дня» и ведущая дебатов Наталья Кобызова. — После первых заявлений по теме оппоненты начали достаточно жестко отзываться о политических позициях друг друга и перешли к откровенным оскорблениям(видео).