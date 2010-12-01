Владивостокская агломерация или Тихоокеанская Россия?

Минрегионразвития не поддерживает идею укрупнения территорий в РФ. Об этом сообщил министр Виктор БАСАРГИН. «Объединение должно быть обеспечено социальным и экономическим заказом сливающихся территорий», - подчеркнул он, сообщает РБК.

В администрации президента предлагают изменить территориальную организацию России. По этому проекту россияне будут жить не в 83 регионах, как сейчас, а в 20 агломерациях вокруг крупных городов. Эта идея может войти в предвыборную кампанию президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Так дальневосточникам предлагается сконцентрироваться во Владивостокской агломерации. Идея в некотором роде напоминает предложение некогда существовавшего во Владивостоке Центра стратегических разработок, предлагавшего изменить название нашего региона на Тихоокеанскую Россию. Аргументом было нивелирование психологического фактора. Мол, слова «Дальний Восток» указывают на отдаленность, заброшенность, неблизкую родственность остальным регионам страны, поэтому дальневосточники и ощущают себя забытыми. Но идеи переселить дальневосточников на юг Приморья тогда не выдвигалось.

Означает ли предложение о создании Владивостокской агломерации, что в северных районах региона мы будет работать вахтовым методом? Пока вопросов больше, чем ответов.