Эксперт рассказал, кто мешает Путину возрождать Дальний Восток

Если кто еще не забыл, мы строим Евразийский союз. Такой курс задал пару лет назад, еще будучи премьером, Владимир ПУТИН. Идея была моментально одобрена и горячо поддержана государственниками, вызвала определенный интерес (во всяком случае, судя по декларациям) у руководителей потенциальных стран-участниц. Разумеется, нашлись и скептики, в том числе из того же государственническо-патриотического лагеря. Мы за годы безвременья, перетекшие из годов застоя, как-то поотвыкли уже от грандиозных политических строек.

Главным же скептиком оказалась сама современность. Украина вот-вот подпишет (с максимальной вероятностью) Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и, разумеется, в этом статусе не сможет быть членом Евразийского союза. Но что он такое без Украины? А если еще начнет чудить и Батька? А он может, и, в общем-то, в некоторых своих последних выступлениях показал, что Москва не вправе считать лояльность Белоруссии чем-то самим собой разумеющимся. Вообще контроль России над своими западными рубежами сопровождается все большими оговорками.

По мнению востоковеда Юрия ТАВРОВСКОГО, которое он изложил в своей статье в «Независимой газете», о политическом присутствии России западнее границы говорить уже и не приходится. «Поглотив страны СЭВ и Варшавского договора, а также прибалтийские республики СССР, евро-атлантические структуры поначалу не замахивались на районы, заселенные русскими и русскоговорящими людьми, носителями общей с населением собственно России истории и культуры. Теперь Рубикон перейден. Разностороннее давление Запада на украинскую элиту подвело Россию к новой геополитической катастрофе, к быстрому распространению экономических, политических, культурных и военных шаблонов западноевропейской цивилизации на жизненно важное пространство русской цивилизации», – констатирует исследователь. И тут же сетует, что Москва как будто смирилась с таким положением, поскольку не видно особого рвения со стороны российского руководства восстановить там свое влияние.

«Зато есть все возможности для компенсации потерь в виде освоения малозаселенных и слабо включенных в экономическую жизнь пространств к востоку от Урала», – тут же находит плюс в сложившейся ситуации автор. Действительно, чем не повод наконец-то обратить свое внимание на Дальний Восток? Но только вот серьезно так обратить внимание – как обратили в момент катастрофического паводка. Вот если бы власть каждый день так думала о своих дальневосточных землях и «как ошпаренная» создавала бы на них инфраструктуру! Именно так, а не «из-под палки», как в случае, например, с космодромом Восточный.

Одна беда, отмечает автор: Путин-то понимает ситуацию, да вот противодействие испытывает. Не хотят прозападно ориентированные элиты Дальний Восток возрождать, не нужна им эта необитаемая «дыра». Вот было создано целое ведомство по развитию дальневосточных территорий (и как это в СССР без оного умудрялись обойтись?), а толку-то... Либеральный подход к управлению бюджетом ну никак не предполагает столь «глупых» трат, которые, конечно же, не окупятся быстро. Рынок, батенька, ничего личного. «Реальная или преувеличенная нехватка средств на подъем Дальнего Востока грозит затуханием импульса, посланного два года назад Путиным», – резюмирует Юрий Тавровский. Да не то чтобы грозит. Импульс-то явно уже затух и требуется новый.

И прийти он может со стороны Китая. Правда, неожиданно? А какой тут еще прогноз возможно дать, когда вот она, Поднебесная с полуторамиллиардным населением, прямо по соседству? И Китай не то чтобы весьма заинтересован в пользовании российскими ресурсами, но, в общем-то, уже это и делает долгие годы. Российские ресурсы для Пекина скоро могут стать вообще едва ли не основным источником, так как Вашингтон уже не раз давал понять: американскую администрацию экономическая активность Китая не устраивает. А значит, за некими экономическими санкциями дело, если что, не заржавеет.

«В Пекине считают эту угрозу реальной и актуальной. Об этом говорит активный поиск новых источников промышленного и сельскохозяйственного сырья за пределами хорошо освоенных Африки и Ближнего Востока, а также создание альтернативных транспортных маршрутов. Именно сквозь эту призму стоит рассматривать стратегию «Новый шелковый путь», – напоминает автор.

Прогнозы – дело, конечно, неблагодарное, но только в случае, когда расклады максимально прозрачны, уже трудно бывает провести четкую грань между предположением и констатацией.

В беседе с обозревателем KM.RU вице-президент Академии геополитических проблем Константин СОКОЛОВ дал в целом оптимистический прогноз перспективам создаваемого Евразийского союза:

– Вопрос о вытеснении России на восток имеет, скорее, информационно-психологический характер, чем реально политический. Потому что сейчас, когда некоторые спикеры утверждают, что Украина уже не с Россией, что мы ее потеряли и что нам остается лишь отступать на восток, они забывают об одной детали: помимо воли политических лидеров, есть еще и воля народа. И они могут не совпадать. Да, сейчас народы в России и на Украине разделены – духовно, родственно, культурно, искусственно создается конфликтная ситуация, – но всё же все решения, касаемые размежевания братских народов, все равно могут быть реализованы только директивными методами, поскольку по доброй воле народов такого быть не может. И это надо хорошо понимать. Поэтому, конечно, сложно сейчас пока представить себе, какими будут действия политических лидеров относительно создания Евразийского союза, но можно твердо сказать, что само по себе создание при участии России континентальной геополитической державы, некоего континентального центра, союза – лишь дело времени, это неизбежно. А то, что сейчас некоторыми политиками трактуется как проигрыш, как потеря, – это все преходящее. Думаю, что перспектива у идеи Евразийского союза, безусловно, большая, и изменения политических правил общения, скорее всего, нежизнеспособны. Как бы кто этого ни хотел, но русские, белорусы и украинцы никогда не станут разными народами.

- Но, очевидно, кто-то будет очень сильно стараться, чтобы так произошло?

- Современный мир поделен на зоны влияния сверхолигархов, мировых финансовых кланов, ведущих меж собой борьбу за мировое господство. Конечно же, они будут щедро платить деньги провокаторам, они будут при необходимости обеспечивать их оружием, будут организовывать физическое устранение неугодных им деятелей. И эта глобальная борьба на мировом уровне имеет частное отражение в конкретных политических ходах. И нужно быть готовыми к тому, что еще найдется немало провокаторов в России, которые будут вести явно подрывную работу против интересов народа. Равно как будут такие провокаторы от Казахстана, от Украины... За это заплачены деньги теми, кто грезит о полном подчинении им России, кто хочет владеть всем на нашей земле. Но я так чувствую, что сейчас мы подходим к тому рубежу, когда эти простые истины станут уже совершенно очевидными для всех.

– Один из «модных» сегодня страхов – страх перед возможной аннексией Китаем ныне фактически заброшенных дальневосточных территорий...

– Мы должны осознать одну неприятную вещь. Еще с десяток лет назад население на Дальнем Востоке России составляло примерно 12,5 миллиона человек, а сейчас – уже порядка 7 миллионов... Как факт – пустеющие и уже пустующие громадные территории. Но давайте смотреть на вещи трезво: если вдруг Китай действительно пожелает завладеть нынешними российскими землями, то с кем ему тогда придется воевать? Прежде всего воевать придется с НАТО, потому что по факту все богатства Сибири уже отписаны американцам и их союзникам. Думаю, что для Китая освоение Дальнего Востока в этом свете будет крайне сложным. Так что по этой части я не стал бы преждевременно паниковать, но не стал бы и успокаиваться. Возрождение Дальнего Востока, Сибири – задача принципиальной важности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.