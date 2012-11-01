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Министерство труда может отменить пенсии работающим пенсионерам
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября , ZRPRESS. Кабинет Дмитрия Медведева готовится к рискованному эксперименту - отмене пенсий для работающих пенсионеров. "В планах министерства на 2013 год разработка проекта федерального закона, устанавливающего механизм выплаты пенсий работающим пенсионерам исходя из условий оплаты труда. Документ должен быть подготовлен летом 2013 года", - заявил замминистра, статс-секретарь Минтруда Андрей Пудов.
РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник в аппарате вице-премьера Ольги Голодец сообщило, что приостановить выплату пенсий предлагается работающим пенсионерам, чьи доходы многократно превышают социальную выплату от государства. "Отнимать пенсию в 10 тысяч рублей у человека, который работает и получает зарплату на уровне 10-20 тысяч, чтобы жить достойно, никто не собирается", - сообщил неназванный чиновник.
Механизм выплаты пенсий работающим пенсионерам будут разрабатывать экономисты и эксперты рынка труда. Детали планируемых изменений станут известны в 2013 году.
Сегодня в России к категории работающих пенсионеров относится каждый третий из 38 млн получателей трудовых пенсий, напомнила "Независимая газета". Некоторые эксперты полагают, что за счет отмены пенсий удастся частично решить проблему дефицита Пенсионного фонда.
Вопрос в том, кого именно Минтруд намеревается лишить пенсий. Депутат Госдумы Оксана Дмитриева предположила, что инициатива чиновников может коснуться работников, имеющих высокую и сверхвысокую зарплату в 100-150 тысяч рублей, но таких пенсионеров наберется менее 1% населения страны.
По оценке старшего научного сотрудника Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Якова Дубенецкого, к высокооплачиваемым можно отнести несколько миллионов работников, ежемесячные доходы которых составляют 75-80 тысяч рублей.
Формально такая зарплата действительно "многократно превышает социальную выплату от государства" и раза в три-четыре среднюю зарплату по экономике. Получают такие заработки те пенсионеры, которые продолжают трудиться в нефтегазовом комплексе, в финансовом секторе и в структурах естественных монополий.
Адвокат Денис Быков отмечает, что государство рассматривает Пенсионный фонд чуть ли не как "свой личный кошелек". По его мнению, лишенный пенсии человек вправе обратиться в суд. И мировая судебная практика будет на его стороне. Так, несколько лет назад Конституционный суд Латвии признал незаконными поправки к бюджету страны на 2009 год, которые в качестве антикризисной меры предусматривали сокращение пенсий работающим пенсионерам на 70%.
Стремление правительства сэкономить на работающих пенсионерах может вызвать ответную реакцию, не исключил ведущий экономист Центра развития Валерий Миронов. Люди активнее начнут переводить свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды, стремясь защитить себя от такого рода сюрпризов.
После достижения пенсионного возраста у человека уже не останется стимула работать за белую зарплату, теряя при этом пенсию. Ну а если зарплаты начнут прятать в тени, то государство недосчитается налогов, в том числе и отчислений в бюджет Пенсионного фонда.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".
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