Дмитрий Медведев: "Они догадываются, что если состоится все то, о чем мы говорим, если..."

Президент РФ Дмитрий Медведев говорит, что его семья не обрадовалась новости о продолжении сложной и ответственной работы в российском руководстве после выборов, однако поддерживает его, пишут РИА Новости.

Медведев, выступая на съезде "Единой России" 25 сентября, согласился возглавить список партии на выборах в Госдуму и предложил премьер-министру Владимиру Путину баллотироваться в президенты РФ в 2012 году, заявив, что сам пойдет работать в правительство, возглавив его.

"Семья у меня ко всему привычна, но они догадываются, что если состоится все то, о чем мы говорим, если выборы пройдут вот таким образом, если мы получим снова мандат на управление государством и правительством, то они вряд ли будут меня видеть чаще, чем видят сейчас. И это их, конечно, не радует, но они мне помогают во всем", - сказал Медведев в интервью руководителям трех федеральных каналов, отвечая на вопрос, как последние события восприняли в его семье.