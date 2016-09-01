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Приморцев будут возить на лечение в Японию
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил создать в правительстве новую министерскую должность — по развитию экономических отношений с Россией. Он также предложил ежегодно проводить встречи на высшем уровне во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В правительстве Японии появится новый министерский пост «по экономическим взаимоотношениям с Россией», который займет действующий министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Такое решение, как сообщает телеканал NHK, принял премьер-министр Синдзо Абэ, пишет «Утро.Ru».
Этот шаг направлен на развитие российско-японских экономических отношений в преддверии предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ).
Кроме того, Абэ предложил в рамках повышения уровня доверия между Москвой и Токио ежегодно проводить встречи на высшем уровне во Владивостоке.
30 августа издание The Japan Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Япония будет оказывать экономическую помощь российскому Дальнему Востоку даже при условии, что территориальный спор о Курильских островах не будет разрешен. «Мы видим, что наша предыдущая политика не принесла прогресса в территориальных переговорах, поэтому должны изменить наш образ мышления», — сказал источник газеты в японском правительстве.
Часть программы помощи из восьми пунктов, представленной Абэ Путину в мае этого года, будет реализована уже осенью, отмечают собеседники издания. В частности, будет запущен проект по улучшению медицинского обслуживания на Дальнем Востоке, который должен завершиться строительством в регионе больницы, оснащенной высокотехнологичным японским оборудованием.
Кроме того, по словам собеседников The Japan Times, перед российскими и японскими чиновниками будет поставлена задача создать базу для того, чтобы Япония могла принимать пациентов с Дальнего Востока.
Глава правительства Японии считает, что совершенствование системы медицинского обслуживания на Дальнем Востоке позволит его стране завоевать доверие Москвы, поскольку поддержка со стороны Токио может решить вопрос сокращения населения в регионе, отметили собеседники издания.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках двухдневного Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 2 и 3 сентября. На этой встрече, как отмечают источники издания, японский премьер подтвердит готовность Токио оказывать экономическую поддержку Дальнему Востоку.
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