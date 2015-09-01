Дмитрий Медведев обсудил развитие Дальнего Востока с вице-премьерами

Вопросы развития Дальнего Востока и реализации в макрорегионе крупных проектов были рассмотрены Председателем Правительства Дмитрием Медведевым на совещании c вице-премьерами. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Первым вопросом стало рассмотрение хода строительства космодрома Восточный. Премьер напомнил о необходимости обеспечения всех поручений, связанных с самой масштабной стройкой страны и поручил контролировать этапы реализации проекта.

Отдельной темой стало социально-экономическое обустройство островов Курильской гряды. «Нужно продолжать обустройство островов, привлекать туда инвесторов по возможности», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Глава Правительства сообщил об утверждении плана мероприятий по государственной поддержке строительства всех необходимых для восточного маршрута объектов газотранспортной инфраструктуры, включая газопровод «Сила Сибири». Подписано соответствующее распоряжение Правительства России. По мнению Дмитрия Медведева, «это позволит не только увеличить экспорт газа в Китайскую Народную Республику, но и быстрее газифицировать регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока». На основе комплексного плана мероприятий будет подготовлен план-график по развитию транспортной инфраструктуры (федеральная и региональная часть), который нужен для «восточного» маршрута. Премьер отметил необходимость подготовки соответствующей нормативной документации. Контролировать ее создание будет специализированная межведомственная рабочая группа.

Премьер-министр также подтвердил сведения об отставке руководителя «РусГидро» Евгения Дода. Его место займет Николай Шульгинов – первый заместитель руководителя акционерного общества «Системный оператор». Как отметил глава Правительства, компания должна продолжить решение важнейших гидроэнергетических задач, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке, то есть в традиционных местах нашей гидроэнергетики. «Естественно, реализация будет теперь задачей нового руководителя. Он обладает для этого необходимым опытом», - заявил премьер.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.