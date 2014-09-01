Глава Приморского края откроет совещание статистиков АТР

Мероприятие пройдет 3-4 сентября на территории кампуса ДВФУ на о. Русском

3-4 сентября во Владивостоке Росстат совместно с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) проводит "Совещание высокого уровня по скоординированному внедрению международных стандартов в макроэкономическую статистику".

В мероприятии примут участие около 50 представителей руководства национальных статистических комитетов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международного валютного фонда и Евразийской экономической комиссии, а также глава Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ, руководитель департамента экономики Приморья Николай ДУБИНИН и ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ.

Совещание пройдет в рамках реализации Региональной программы ЭСКАТО по улучшению экономической статистики в странах Азии и Тихого океана и станет важной вехой деле ее совершенствования. Его участники обсудят последствия изменений в экономической политике для макроэкономической статистики и поделятся опытом внедрения нововведений в своих странах.

Мероприятие пройдет на территории кампуса ДВФУ на о. Русском. Торжественное открытие состоится 3 сентября в 9.00 в конференц-зале "Морской" (корпус B), после чего там же в 9.30 пройдет пресс-конференция для СМИ.

В каких сферах существуют пробелы между экономической статистикой и экономикой, насколько сильно изменения в мировой экономике влияют на статистику, как улучшить понимание нужд пользователей статинформации, какова цель Региональной программы по совершенствованию экономической статистики в АТР и что конкретно она даст странам-участницам, - на эти и другие вопросы журналистов ответят врио губернатора Владимир Миклушевский, глава Росстата Александр СУРИНОВ, руководитель секции экономической статистики и статистики окружающей среды ЭСКАТО Рикке ХАНСЕН, первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко и другие участники мероприятия.

По вопросам аккредитации обращаться по тел. (423) 270-45-23.

ZRPRESS.RU, Владивосток.