Владимир Путин прибыл в Якутск в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку

В столице Республики Саха (Якутия) глава государства встретится со студентами и преподавателями Северо-Восточного федерального университета имени Максима Аммосова, сообщает ЯСИА.

Также в Якутске глава государства проведет совещание по вопросам государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов и территорий опережающего развития в регионе. Во встрече примут участие руководители федеральных министерств, главы регионов и крупнейших компаний.

Кроме того, Путин планирует принять участие в церемонии, посвящённой соединению первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири", который предназначен для обеспечения поставок газа на внутренний рынок и на экспорт в Китай.

ZRPRESS.RU, Владивосток.