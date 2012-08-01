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Япония готова выкупить за $25 млн три спорных с Китаем острова

01 Августа 2012, 02:13 | Дальний Восток

31 июля, ZRPRESS. Японское правительство готово заплатить за три спорных с Китаем острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), принадлежащих частному владельцу, 2 миллиарда иен (около 25 миллионов долларов), сообщило РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Сейчас три из пяти спорных островов Сенкаку находятся в частной собственности. Их хозяин - японец, государство арендует у него острова, выплачивая в общей сложности 24 миллиона иен (около 314 тысяч долларов) в год.

В апреле мэр японской столицы Синтаро Исихара заявил, что власти страны ничего не делают для того, чтобы закрепить владение Японией этими островами, столичная префектура возьмет решение этого вопроса на себя и выкупит три острова у их владельца. Мэр сообщил также, что переговоры о покупке находятся в завершающей стадии и до конца года вопрос будет рассмотрен парламентом Токио. Под идею покупки островов столичному мэру уже удалось собрать 1,3 миллиарда иен (около 16 миллионов долларов).

Агентство отмечает, что государство предложило заведомо более высокую цену за острова, чем токийские власти. Однако владелец островов заявил, что не может потерять лицо и отказать столичному мэру, который первым сообщил о готовности их приобрести.

Пять островов Сенкаку (Дяоюйдао) являются спорной территорией между Японией и Китаем. Пекин и Токио не могут определить прохождение границы между исключительными экономическими зонами в районе островов.

Япония утверждает, что занимает острова с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что в этом районе много полезных ископаемымых.

«Золотой Рог».

Автор: РИА "Новости"
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