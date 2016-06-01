Дальнему Востоку обещают небо в алмазах

Полпред Юрий Трутнев ищет в АТР партнеров по развитию в ДФО биржевой торговли товарами и ценными бумагами

На прошлой неделе полномочный представитель президента РФ в ДФО - зампред правительства РФ Юрий ТРУТНЕВ в компании с целым рядом знаковых чиновников и руководителей предприятий побывал в Японии, Гонконге и Сингапуре.

Большой азиатский вояж прошел в преддверии второго Восточного экономического форума. В сентябре, когда на остров Русский приедут президент России Владимир ПУТИН и, не исключено, руководители ряда азиатских государств (по крайней мере, президент их уже пригласил), планируется подписание соглашений о сотрудничестве с крупнейшими азиатскими компаниями в финансовой, портовой, строительной и др. сферах.

Территории опережающего развития, режим свободного порта, по мнению полпреда, пока только первые шаги в создании конкурентных условий для инвесторов в Дальневосточном регионе. Дальше должны появиться - и над этим, по его словам, сегодня идет активная работа - дополнительные механизмы. Полпред сам демонстрирует инновационный подход и требует нестандартных предложений от структур, созданных специально для развития региона.

Одна из новых идей, которая обсуждалась в ходе визита, - инвестиционная система «Восход». Она принадлежит Фонду развития Дальнего Востока. Его генеральный директор Алексей ЧЕКУНКОВ еще в начале года в интервью деловой газете «Золотой Рог» говорил о планах создания в регионе собственной фондовой биржи, на которой бы могли размещаться бумаги дальневосточных компаний. Инвестиционная система «Восход», представленная на встрече с председателем Гонконгской фондовой биржи Чоу Чунг-конгом, может стать своеобразным аналогом биржи. Предполагается, что площадка будет создаваться с привлечением опыта, технологий и капитала одной из крупнейших в мире фондовых бирж в рамках механизма свободного порта. По словам Алексея Чекункова, новый механизм позволит направить международный капитал в дальневосточные проекты, в том числе реализуемые в рамках ТОР и СПВ. Руководитель Фонда развития обещал, что «Восход» состоится уже до конца этого года.

- Мы сейчас начали переговоры с Гонконгской биржей. Нам интересно, чтобы они приняли участие, помогли это сделать, поскольку одним выходить на этот рынок, конечно, долго и вряд ли сильно эффективно. Но идея сама по себе интересная, и она мне нравится. Мы ставили вопрос именно о сотрудничестве. И ответ руководителя - скорее «да». Нас интересует сама система, нам надо, чтобы наша информация мгновенно появлялась у них на площадке, они нас интересуют как мощнейшая система поддержки. Для них это тоже будет приличный объем продаж, - прокомментировал финансовую новацию Юрий Трутнев.

Как пояснили деловой газете «Золотой Рог» в Фонде развития Дальнего Востока, разработчики инвестиционной системы исходят из того, что существующие в России биржевые площадки предназначены преимущественно для зрелых компаний, которые уже добились успеха. На Дальнем Востоке много новых динамичных проектов и быстрорастущих компаний, которые зачастую требуют рискового, венчурного капитала. Новая биржевая площадка будет иметь упрощенные правила доступа, что позволит создать рынок более рисковых инвестиций в дальневосточные компании, которые в том числе смогут осуществлять инвесторы из Азии.

Помимо этого, уже до Восточного экономического форума во Владивостоке должна начать работу площадка по продаже в страны АТР алмазов. Пока, может быть, не полноценная алмазная биржа, признал полпред, но новый центр алмазной торговли во Владивостоке появится, как он и обещал еще несколько лет назад.

- Биржа, наверное, пока будет звучать громко, но площадку по продаже алмазов во Владивостоке мы откроем до Восточного форума. Собственно, думаю, на форуме она будет как раз презентована. А дальше будем ее развивать. Есть, например, изменения, которые надо вносить в законодательство, это все будем делать. Главное - запускать механизм, потому что иначе ситуация выглядит следующим образом, мы продаем через территорию других государств, почему-то всех это устраивает. Может, потому что схема менее прозрачная? Мне кажется, биржевая торговля снимет очень много вопросов, - пояснил Юрий Трутнев в интервью РИА «Новости».

В свою очередь, принимавший участие в переговорах с азиатскими инвесторами президент алмазной компании «АЛРОСА» Андрей Жарков заявил журналистам, что открытие Алмазного центра во Владивостоке может утроить продажи сырья АЛРОСА в страны АТР. Он пояснил также, что на сегодняшний день прямые продажи компании в этом регионе не превышают 5-6% в объеме реализации.

- Задачи надо ставить амбициозные - как минимум удвоить или утроить, - сказал президент АЛРОСА, отвечая на вопрос о том, как создаваемый Алмазный центр может повлиять на объемы продаж продукции компании в страны АТР.

Между тем Андрей Жарков высказал предположение, что создаваемая во Владивостоке инфраструктурная площадка будет задействована не только для реализации алмазов и бриллиантов. По его словам, возможно, китайским партнерам будет интересно использовать ее для организации переработки и производства ювелирной продукции, которую можно было бы продавать в том числе и на российском рынке. Пробудить интерес к алмазному центру во Владивостоке высокопоставленные россияне пытались в ходе круглого стола, организованного при содействии представительства АЛРОСА в Гонконге.

В ходе официальных встреч и инвестиционных сессий азиатским партнерам - руководителям крупнейших гонконгских холдингов, оперирующим в сфере строительства, инфраструктуры, алмазного и ювелирного бизнеса, а также финансовым инвесторам и руководителям банков - были представлены инвестиционные возможности региона и конкретные перспективные проекты. Так, Юрий Трутнев провел переговоры с главой администрации САР Гонконг Леунгом Чун-ингом, министром финансов Джоном Цангом, министром торговли и экономического развития Грегори Со, руководителями компаний Sunwah, корпорации MTR.

Обсуждение возможных форматов сотрудничества с Гонконгом и Сингапуром продолжится на Восточном экономическом форуме.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.