На Сахалине сокращают чиновников

Руководство Сахалинской области объявило о значительном уменьшении затрат на содержание органов региональной власти. Расходы на эту статью бюджета сокращены на 197,5 млн рублей. В ходе проведенной административной реформы штат областных чиновников уменьшился на 263 единицы. Освободившиеся в результате этого средства будут направлены на социальные нужды.

Региональные власти обратили внимание органов местного самоуправления на необходимость снижения расходов на содержание чиновников. В 2012 г. с учетом индексации они вырастут почти на 11 млн рублей. По данным полпредства в ДФО, доля расходов на содержание работников государственной власти и местного самоуправления в консолидированном бюджете Сахалинской области составляет менее 7%. Это средний показатель по округу.

«Золотой Рог».