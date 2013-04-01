Пенсионеров Дальнего Востока отправят за океан

Соглашение о строительстве «русского города» в одной из теплых стран на берегу Тихого океана может быть готово к подписанию уже к очередной встрече руководителей АТЭС. С российской стороны оно, скорее всего, будет курироваться Минвостокразвития.

Идея строительства «русского города» для российских пенсионеров в теплых краях родилась в кулуарах саммита АТЭС, состоявшегося во Владивостоке в сентябре прошлого года. Причем в первую очередь ставку по его населению предполагается сделать на пенсионеров-дальневосточников и северян, которым за их нелегкие жизнь и труд государство считает необходимым обеспечить достойную старость в мягком климате.

Со стороны принимающего государства предложено решить вопросы выделения территории под город, двойного гражданства, определение его в особую экономическую зону и др. С российской – финансирование строительства, в т.ч. за счет средств Пенсионного фонда РФ, доставка горожан на новое место жительства и др.

Кстати, граждане, проявившей такое внимание к нашим пенсионерам страны, смогут безлимитно привлекаться в качестве иностранной рабочей силы в организации, компании и предприятия ДФО.

Виктор КУДИНОВ, 1 апреля 2013 г, ZRPRESS.Ru, Владивосток.