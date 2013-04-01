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Пенсионеров Дальнего Востока отправят за океан
Соглашение о строительстве «русского города» в одной из теплых стран на берегу Тихого океана может быть готово к подписанию уже к очередной встрече руководителей АТЭС. С российской стороны оно, скорее всего, будет курироваться Минвостокразвития.
Идея строительства «русского города» для российских пенсионеров в теплых краях родилась в кулуарах саммита АТЭС, состоявшегося во Владивостоке в сентябре прошлого года. Причем в первую очередь ставку по его населению предполагается сделать на пенсионеров-дальневосточников и северян, которым за их нелегкие жизнь и труд государство считает необходимым обеспечить достойную старость в мягком климате.
Со стороны принимающего государства предложено решить вопросы выделения территории под город, двойного гражданства, определение его в особую экономическую зону и др. С российской – финансирование строительства, в т.ч. за счет средств Пенсионного фонда РФ, доставка горожан на новое место жительства и др.
Кстати, граждане, проявившей такое внимание к нашим пенсионерам страны, смогут безлимитно привлекаться в качестве иностранной рабочей силы в организации, компании и предприятия ДФО.
Виктор КУДИНОВ, 1 апреля 2013 г, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним21:14, 01.04.2013#
В Японии существовал обряд, когда ощущающие себя уже немощными старики уходили умирать на какую-то гору (чтобы не доставлять неудобства своим родственникам). Вот и наших решили [***]. А зачем они нужны-поставили на ноги наших президентов и олигархов и пусть себе дохнут. Кто !!?? такое мог только придумать!? А?
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Хе хе хе очень смешно. . . Если бы не грустно. . .