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Пенсионеров Дальнего Востока отправят за океан

01 Апреля 2013, 11:46 | Дальний Восток

Соглашение о строительстве «русского города» в одной из теплых стран на берегу Тихого океана может быть готово к подписанию уже к очередной встрече руководителей АТЭС. С российской стороны оно, скорее всего, будет курироваться Минвостокразвития.

Идея строительства «русского города» для российских пенсионеров в теплых краях родилась в кулуарах саммита АТЭС, состоявшегося во Владивостоке в сентябре прошлого года. Причем в первую очередь ставку по его населению предполагается сделать на пенсионеров-дальневосточников и северян, которым за их нелегкие жизнь и труд государство считает необходимым обеспечить достойную старость в мягком климате.

Со стороны принимающего государства предложено решить вопросы выделения территории под город, двойного гражданства, определение его в особую экономическую зону и др. С российской – финансирование строительства, в т.ч. за счет средств Пенсионного фонда РФ, доставка горожан на новое место жительства и др.

Кстати, граждане, проявившей такое внимание к нашим пенсионерам страны, смогут безлимитно привлекаться в качестве иностранной рабочей силы в организации, компании и предприятия ДФО.

Виктор КУДИНОВ, 1 апреля 2013 г, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
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Комментарии

  • Псевдоним20:29, 01.04.2013#

    Хе хе хе очень смешно. . . Если бы не грустно. . .

  • Псевдоним20:33, 01.04.2013#

    Так смешно, что плакать хочется.

  • Псевдоним20:34, 01.04.2013#

    Первое апреля - никому не верю!

  • Псевдоним20:36, 01.04.2013#

    Своих давно отправили выродки

  • Псевдоним20:37, 01.04.2013#

    Кудинова в мэры, а еще лучше в Презтденты

  • Псевдоним20:38, 01.04.2013#

    "теплые края". крематорий чтоль построят

  • Псевдоним20:41, 01.04.2013#

    пишут всякую чушь. с 1 апреля!

  • Псевдоним20:42, 01.04.2013#

    нтернет -помойка

  • Псевдоним20:53, 01.04.2013#

    Чего только не приснится. Да!!!чудны твои дела господи, начитаешся на ночь таких вот сказок потом всю ночь кошмары, ужас.

  • Псевдоxромой21:07, 01.04.2013#

    а что по этому поводу думает наш пенсионер-президент товарищ путин?

  • Псевдоним16:41, 03.04.2013#

    А он ничего не думает. Он обеспечен не на одно поколение. Что ему старшее поколение .

  • Псевдоним21:14, 01.04.2013#

    В Японии существовал обряд, когда ощущающие себя уже немощными старики уходили умирать на какую-то гору (чтобы не доставлять неудобства своим родственникам). Вот и наших решили [***]. А зачем они нужны-поставили на ноги наших президентов и олигархов и пусть себе дохнут. Кто !!?? такое мог только придумать!? А?

  • Псевдоним22:34, 01.04.2013#

    Что бы наше уродливое государство озаботилось проблемами стариков? Да не смешите! Такая новость даже не 1-го апреля не вызывает ничего кроме смеха.

  • Псевдоним16:39, 03.04.2013#

    Чем ерундой заниматься , лучше бы эти средства вложили пенсионерам- северянам в их пенсии сейчас. Ведь украли же половину заработанной пенсии, а теперь химерами занимаются. Лишь бы гражданам лапшу на уши вешать, РФ - страна парадоксов.

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