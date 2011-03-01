Олег Кожемяко занял 19 место в рейтинге активности губернаторов в блогах

Институт региональной информации проанализировал активность губернаторов в блогах в январе 2011 года, сообщает сайт независимой аналитической компании www.inreginfo.ru. Глава Амурской области Олег Кожемяко занял 19 строчку рейтинга из 28.

Лидеров выбирали по многим критериям: по количеству записей в блоге и полученных комментариев, откликам на комментарии посетителей блогов, по качеству контента. В рейтинге не участвовали аккаунты в twitter и на facebook, также не учитывалась активность в видеоблогах и интернет-приемных. На 1-м месте оказался губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В первую тройку вошли глава Пермского края Олег Чиркунов (17 записей) и глава Кировской области Никита Белых (14 записей). Кстати, Олег Чиркунов — лидер рейтинга по количеству комментариев, в январе он получил более 2000 ответов. Олег Николаевич Кожемяко ведет свой блог уже 2 года, сообщает Portamur.ru. Других дальневосточных губернаторов в рейтинге блоговой активности нет.