www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.45 р. 100 JPY: 56.8 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 92.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Ресурсы Дальнего Востока пока работают на соседние государства

01 Февраля 2012, 00:01 | Дальний Восток

Природные ресурсы Дальнего Востока России пока в большей степени работают на развитие соседних государств, считает полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ.

«Пока получается, что мы развиваем соседние государства, продавая им наши ресурсы. Металлургический кластер Китая уже вышел на первое место в мире по выпуску чугуна и стали, ресурсная база этого кластера - наши дальневосточные месторождения», - заявил полпред на совещании в Южно-Сахалинске, на котором подводились итоги социально-экономического развития Сахалинской области в 2011 году.

«Всю сложную и грязную работу выполняем мы по подготовке и разработке месторождений, отдаем готовое соседним государствам, они переработали наши ресурсы, насыпали в баночки или вакуумные упаковки и нам же продали в несколько раз дороже стоимости наших ресурсов», - сказал он.

По его мнению, переработка ресурсов в ДФО составляет в реальности 10-12%.

«Я имею в виду настоящую глубокую переработку, которая дает и повышает добавленную стоимость. А не так, как с рыбой: голову отрезали, заморозили, и это у нас называется переработкой. Эту рыбу продали в другие страны, а потом у них же покупаем по более высокой цене готовую переработанную продукцию», - констатировал полпред.

Он привел в пример ситуацию с экспортом деловой древесины предприятиями ДФО РФ: согласно контрактам, она реализуется по цене $60 за 1 кубометр. «Малазийцы говорят, что они берут с одного кубометра $627», - сообщил Виктор Ишаев.

«Надо развивать глубокую переработку. Это - упущенная выгода, огромные упущенные возможности. Надо посмотреть, подсчитать - как и где мы можем решить эти вопросы», - заявил полпред.

Он также добавил, что сегодня регионы неэффективно используют преференции, которые дает им государство на развитие.

«На одном из заседаний с губернаторами субъектов ДФО мы посмотрели, как используются эти преференции: 30% идет на развитие, куда идут остальные 70% - не знаем», - сказал Ишаев.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru