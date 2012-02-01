Ресурсы Дальнего Востока пока работают на соседние государства

Природные ресурсы Дальнего Востока России пока в большей степени работают на развитие соседних государств, считает полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ.

«Пока получается, что мы развиваем соседние государства, продавая им наши ресурсы. Металлургический кластер Китая уже вышел на первое место в мире по выпуску чугуна и стали, ресурсная база этого кластера - наши дальневосточные месторождения», - заявил полпред на совещании в Южно-Сахалинске, на котором подводились итоги социально-экономического развития Сахалинской области в 2011 году.

«Всю сложную и грязную работу выполняем мы по подготовке и разработке месторождений, отдаем готовое соседним государствам, они переработали наши ресурсы, насыпали в баночки или вакуумные упаковки и нам же продали в несколько раз дороже стоимости наших ресурсов», - сказал он.

По его мнению, переработка ресурсов в ДФО составляет в реальности 10-12%.

«Я имею в виду настоящую глубокую переработку, которая дает и повышает добавленную стоимость. А не так, как с рыбой: голову отрезали, заморозили, и это у нас называется переработкой. Эту рыбу продали в другие страны, а потом у них же покупаем по более высокой цене готовую переработанную продукцию», - констатировал полпред.

Он привел в пример ситуацию с экспортом деловой древесины предприятиями ДФО РФ: согласно контрактам, она реализуется по цене $60 за 1 кубометр. «Малазийцы говорят, что они берут с одного кубометра $627», - сообщил Виктор Ишаев.

«Надо развивать глубокую переработку. Это - упущенная выгода, огромные упущенные возможности. Надо посмотреть, подсчитать - как и где мы можем решить эти вопросы», - заявил полпред.

Он также добавил, что сегодня регионы неэффективно используют преференции, которые дает им государство на развитие.

«На одном из заседаний с губернаторами субъектов ДФО мы посмотрели, как используются эти преференции: 30% идет на развитие, куда идут остальные 70% - не знаем», - сказал Ишаев.

«Золотой Рог».