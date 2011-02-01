Половина горизбиркома состоит из членов партии власти

Утверждая предложенные кандидатуры восьми человек в состав городской избирательной комиссии, думцы интересовались их партийной принадлежностью (депутат ДОЛГАЧЕВ), сексуальной ориентацией (депутат НОВИКОВ) и тем, что они собираются делать, «чтобы выборы во Владивостоке перестали быть скандальными» (депутат МАРКОВЦЕВ).

Интерес Николая Марковцева непраздный: в состав нового избиркома вошли три члена избиркома старого – председатель Татьяна ШКЛЯРОВА, секретарь Галина ДОГОТ, заместитель председателя Николай КИЧАТОВ. Членам избиркома припомнили, что они на последних выборах мэра сначала принял от претендентов банковские документы о внесении залога для регистрации кандидатами в мэры, а спустя сутки передумал и вернул, отказав в регистрации. На вопросы депутата к кандидатам в новый избирком, общий смысл которых: «Как же это вы так?», ответ был примерно такой: «Да вот так как-то».

Владивостокская городская муниципальная избирательная коммисия формируется из восьми человек: половину предлагает краевая избирательная комиссия, половина формируется от политических партий. Из четверки крайизбиркома трое члены «Единой России» - Галина Догот, Николай Кичатов, Юлия ЧИЧАЕВА (зам. начальника правового отдела думы) и один беспартийный – директор МУП «Аквамир» Михаил БЕРЕСТЕНКО. Четвертый, оказавшийся в составе нового горизбиркома член партии власти, - выдвиженец регионального отделения «Единой России» Татьяна Шклярова. Другие партийные выдвиженцы: Галина ГАРЕЕВА – заместитель руководителя аппарата регионального отделения «Справедливой России», Елена ВИКДОРОВА – гендиректор ООО «Люмьер», предложенная ЛДПР, и Александр САМСОНОВ, помощник депутата Думы, представляющий КПРФ.

Срок полномочий прежнего состава горизбиркома заканчивается 8 февраля 2011 года, не избрать новый его состав дума не могла, но была очень близка к этому. Собственно решение и не приняли, думцам не хватило для его принятия двух голосов. Испугавшись, что на пустом месте дают повод для ироний – не прими депутаты решение, за них это тут же сделал бы крайизбирком (время поджимало), они нет, не переголосовали (это не предусматривает регламент), а, скажем так, переподняли руки. И вот тут два недостающих голоса и появилось.