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Демократическая давка
Объединительный процесс среди демократов приобретает черты откровенного фарса. На днях свои услуги в качестве предводителя демдвижения предложил экс-премьер Михаил КАСЬЯНОВ, который призвал всех сплотиться на базе его Демократической партии России (что вызвало откровенное негодование "Яблока" и СПС, с трудом объединившихся накануне выборов в МГД после многолетних мучений), а в прошедший четверг с похожей инициативой выступил член политсовета Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир РЫЖКОВ.
Он заявил: "Республиканская партия готова стать площадкой для объединения. Если нет, мы готовы самостоятельно участвовать в политической жизни. Если кто-то думает, что мы будем сидеть в стороне и поддерживать их, а они будут участвовать в выборах, то они ошибаются. Мы будем конкурировать, и еще не известно, кто выйдет победителем".
Тем самым Рыжков опроверг предположения некоторых наблюдателей, высказанные накануне, о том, что он - следующий кандидат под касьяновские знамена. Как известно, в ДПР уже изъявили желание трудиться Ирина ХАКАМАДА с "Нашим выбором" и видный деятель СПС Иван СТАРИКОВ. Предполагалось, что Владимир РЫЖКОВ и Гарри КАСПАРОВ также могут присоединиться к создаваемой Касьяновым коалиции. Однако перспективы касьяновского начинания Рыжков оценивает скептически: "Давайте подождем, как у них будет складываться с регистрацией. Мы проводили ряд встреч, в том числе с руководством Демпартии, причем там у них непонятно, кто сейчас руководство, очень сложно все. И ситуация у них была удручающей - внутренняя, политическая, организационная и так далее". По его словам, еще рано говорить о шансах Касьянова быть избранным президентом в 2008 году. "Популярность Касьянова среди основной массы избирателей ниже, чем в элите. Я не уверен что Касьянов является фигурой, которая может произвести на избирателей впечатление, подобное тому, которое произвел ЮЩЕНКО", - сказал Рыжков, напомнив, что экс-премьер Украины ушел в отставку с рейтингом около 40%, тогда как рейтинг Михаила Касьянова в подобной ситуации составлял около 1%. Впрочем, заметил депутат, "каждый должен проявить себя".
Сам Рыжков намерен проявлять себя следующим образом. Начиная с 1 января 2006 г. РПР намерена активизировать свое участие в политической жизни страны и участвовать во всех региональных выборах, которые будут проходить в России. Следующий год, по словам Рыжкова, станет решающим: "Все, наконец, окончательно определится: какой будет новая демократическая партия, кто с кем объединится". А на предстоящем съезде РПР будет принят документ об объединении с рядом политических сил, в частности с Крестьянской партией России, с движением "Выбор России" и с Партией солдатских матерей. Между тем недавно лидеры СПС и "Яблока" заявили о своих собственных претензиях на солдатских матерей, с которыми вместе участвовали в выборах в МГД, отметив, что те непременно войдут в основу право-яблочного объединения. В этой связи не совсем понятно, в каком формате матери намерены объединяться с Рыжковым, однако получается, что в этом случае именно они могут стать неким связующим звеном между ним, "Яблоком" и правыми.
Впрочем, учитывая, что отношение Рыжкова к коллегам из СПС и "Яблока" было обозначено фразой "До этого надо было докатиться", рассчитывать на их плодотворное сотрудничество особо не приходится. Лидер РПР утверждает, что России нужна новая объединенная демократическая партия, а итоги выборов в Мосгордуму объединенных демократов считает поражением. "Результат ("Яблока" и СПС) в полтора раза меньше, чем у коммунистов, и в четыре раза меньше, чем у "Единой России"... Падение представительства в Мосгордуме - в три раза. И это победа?.. Праздновать здесь совершенно нечего. Это поражение демократов в Москве. Демократы никогда не получали такой низкий процент в Москве. Из этого и я, и многие другие делаем однозначный вывод: не работают старые партии, не работают старые подходы", - сказал Рыжков. При этом, по его мнению, объединенному списку "Яблока" и СПС никто не мешал, поскольку не было альтернативного демократического списка, а условия "были идеальные".
Причину "поражения" товарищей (товарищи, кстати, с таким определением категорически не согласны) Рыжков тоже указал: оказывается, в процессе подготовки предвыборной кампании была сорвана договоренность между СПС, РПР и партией "Наш выбор" о совместном выступлении на выборах в Москве. Объединение "Яблока" и СПС состоялось внезапно и без участия Республиканской партии и "Нашего выбора", отметил Рыжков, хотя именно он имел наибольший рейтинг среди демократических политиков Москвы. Согласно опросам, до 40% избирателей Москвы готовы были голосовать за демократические силы, а реально проголосовали 11%. Значит, "товар был не тот", убежден Рыжков. "Есть замечательные люди в СПС и "Яблоке", но речь не идет о том, чтобы просто механически объединить старые бренды, - заметил он. - России нужна новая объединенная демократическая партия, новый субъект на демократическом фланге. Мы такую партию строим. Нам нужны нестандартные ходы, а "Яблоко" и СПС живут в логике выживания".
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