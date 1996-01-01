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Общественно нелояльные

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ситуация, складывающаяся вокруг нового законопроекта Государственной Думы "О некоторых изменениях в законодательные акты", что напрямую заденет существование российских общественных организаций, напоминает борьбу за счастье братских народов середины прошлого века. Кто-то шлет им гуманитарную помощь, кто-то снимает политический дивиденд. Сами же НКО, во всяком случае, дальневосточные, ждут ветра с запада.

Законопроект коснется законов "О закрытом административно-территориальном образовании" (ЗАТО) и "Об общественных объединениях". Один из его авторов - председатель комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир ПЛИГИН.

По его словам, в первую очередь должны обеспокоиться иностранные общественные организации или те, кто имеет иностранное финансирование: "Законопроектом вводятся дополнительные элементы в государственной регистрации организаций и контроле за расходованием денежных средств. Признается необходимость предоставления ряда дополнительных документов для иностранных отделений, связанных с деятельностью учредителя. Все спорные вопросы могут быть обжалованы в суде".

Законопроектом предполагается запрет на создание и работу иностранных общественных организаций и общественных организаций с иностранными капиталами на территориях ЗАТО. Органам государственного надзора - экологическим, пожарным, эпидемиологическим - вменяется контроль за российскими НКО. Налоговая инспекция и полиция должны будут контролировать источники доходов НКО и следить за своевременной уплатой налогов. Все вышеперечисленные нововведения, вероятно, и не всколыхнули бы демократически настроенную общественность. Если бы не одно "но". Если законопроект будет принят, то государственные органы вправе отказать в регистрации тем из иностранных НКО, чье пребывание и деятельность в России им покажется нежелательным. В силу различных причин.

В том случае, если законопроект будет принят, то в течение следующего, 2006 г., все НКО пройдут перерегистрацию. Без госрегистрации смогут работать только организации без права образования юридического лица. Иностранные НКО и НКО с иностранным финансированием проходят ее в обязательном порядке. Здесь, собственно говоря, и зарыта собака. Поскольку силовые ведомства, проверив репутацию иностранного НКО, вправе отказать ему в перерегистрации. Как прокомментировал этот пункт сам Владимир Плигин: "В регистрации будет отказано, если учредители НКО осуществляют экстремистскую деятельность или способствуют легализации денежных средств, полученных противоправным путем".

Не имея ничего против указанной формулировки вопроса, лидеры НКО заподозрили неладное в необходимости обязательной проверки работы НКО силовыми ведомствами. И подготовили протестный документ от Общественной палаты при Президенте РФ с подклешованными к нему заключениями независимых экспертиз и подписями негодующих: "Мы, представители российских некоммерческих неправительственных организаций, выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с рассмотрением в Государственной Думе законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", направленного на ужесточение контроля над институтами гражданского общества. Предлагаемые изменения в законодательстве полностью противоречат заявлениям политического руководства России о поддержке развития гражданского общества".

Сторонники принятия законопроекта из числа думцев ("Единая Россия", народно-патриотический Союз "Родина", КПРФ, ЛДПР) беспокоятся, прежде всего, о нежелательном влиянии иностранных капиталов на политическую ситуацию в стране. Синдром "оранжевой революции" заставляет синхронно шевелиться депутатов разных фракций.

По сведениям Управления федеральной регистрационной службы на 1 октября 2005 г. в Приморском крае зарегистрировано 1 925 НКО, в том числе 32 политические партии и 296 религиозных организаций.

По словам начальника отдела по делам общественных и религиозных организаций Управления регистрации Приморья Дмитрия ВЛАДИМИРОВА, иностранных организаций в крае нет, так как фонды WWF, IREX, "Новая Евразия" являются филиалами московских отделений. А значит, после принятия законопроекта будут проходить перерегистрацию в столице.

В местных представительствах фондов "ЗР" сказали, что беспокоиться еще рано. Законопроект находится на рассмотрении, и неизвестно, в каком виде выйдет в свет.

Исполнительный директор Фонда дикой природы (WWF) во Владивостоке Вячеслав ОДИНЦОВ сообщил, что владивостокское отделение работает в своем обычном режиме: "В Общественную палату входит директор российского представительства WWF Игорь ЧЕСТИН. Общественная палата сейчас активно выступает против принятия законопроекта в таком виде, поскольку в нем множество скользких моментов. Их при желании можно толковать двояким или трояким способом. Надеюсь, что депутаты Госдумы прислушаются к мнению Общественной палаты".

Директор Владивостокского отделения фонда "Новая Евразия" Ирина ЛИНДБЕРГ высказала мнение, что для "Новой Евразии" перерегистрация не составит труда, поскольку в уставе организации прямо заявлено о ее неучастии в политических проектах: "Мы занимаемся только социальной сферой. Помочь бы людям, а политики сами о себе позаботятся. Мы работаем в прежнем режиме. Всеми вопросами будет заниматься московский головной офис".

Председатель комитета по региональной политике и законности Николай МОРОЗОВ считает, что принятие этого закона пагубно скажется на работе российского "третьего сектора": "Новый законопроект не выдерживает никакой критики. Он нарушает и Конституцию, и международные соглашения, и просто ключевые понятия и принципы свободного демократического общества. Его авторы традиционно прикрываются некоей борьбой с терроризмом и экстремизмом. На самом деле в российских законах есть все необходимое для действительной реальной борьбы с экстремистами, террористами и их пособниками. Если речь идет об экстремистах, то они обычно действуют совершенно другими методами. Они уж точно не пойдут добровольно регистрироваться и наверняка не используют счета легальных общественных организаций. Кроме того, вне закона ставится деятельность любых неформальных объединений без регистрации в качестве юридического лица. В результате милиция начнет разыскивать не реальных преступников, а будет охотиться на многочисленные группы по интересам вроде любителей домашних животных, клубов филателистов и т.д. После перерегистрации по новым правилам на плаву останутся только лояльные власти организации. Остальным придется уйти в подполье".

В России насчитывается более 600 тыс. общественных организаций. Так что даже самые хладнокровные наблюдатели сомневаются, что все они в течение следующего года успеют пройти перерегистрацию.

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