Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Находке еще один на вице-мэр - варяг
Распоряжением главы Находки Василий ТАЛАНОВ назначен заместителем главы города по вопросам управления мунимуществом, ранее работавший в администрации Воронежской области в должности замначальника управления финансами.
До сих пор на этом посту был Вячеслав МЕЙН, курировавший еще вопросы архитектуры, градостроительства и землепользования. Одновременно с новым назначением упразднен комитет по управлению мунимуществом (КУМИ).
Как сообщил на внеочередном заседании городской думы мэр города Олег КОЛЯДИН, проведенный анализ работы КУМИ привел к неутешительному выводу о том, что деятельность комитета недостаточно эффективна: на сегодняшний день предприниматели задолжали городу около 8 млн руб.
Досье43-летний Василий Таланов - выпускник Высшей школы МВД СССР, работал в органах внутренних дел, системе юстиции. До назначения на нынешний пост трудился в органах госвласти, в настоящее время получает второе высшее образование в Академии госслужбы при Президенте РФ.
Василий Таланов стал девятым заместителем главы в Находке, и третьим, (кроме первого вице-мэра Находки, выборжца Александра КОСТЕНКО и москвича Александра РОЗАНОВА, отвечающего за взаимодействие с федеральными органами власти), назначенным на эту должность из других регионов страны.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора