В Находке еще один на вице-мэр - варяг

Распоряжением главы Находки Василий ТАЛАНОВ назначен заместителем главы города по вопросам управления мунимуществом, ранее работавший в администрации Воронежской области в должности замначальника управления финансами.

До сих пор на этом посту был Вячеслав МЕЙН, курировавший еще вопросы архитектуры, градостроительства и землепользования. Одновременно с новым назначением упразднен комитет по управлению мунимуществом (КУМИ).

Как сообщил на внеочередном заседании городской думы мэр города Олег КОЛЯДИН, проведенный анализ работы КУМИ привел к неутешительному выводу о том, что деятельность комитета недостаточно эффективна: на сегодняшний день предприниматели задолжали городу около 8 млн руб.

Досье 43-летний Василий Таланов - выпускник Высшей школы МВД СССР, работал в органах внутренних дел, системе юстиции. До назначения на нынешний пост трудился в органах госвласти, в настоящее время получает второе высшее образование в Академии госслужбы при Президенте РФ.

Василий Таланов стал девятым заместителем главы в Находке, и третьим, (кроме первого вице-мэра Находки, выборжца Александра КОСТЕНКО и москвича Александра РОЗАНОВА, отвечающего за взаимодействие с федеральными органами власти), назначенным на эту должность из других регионов страны.