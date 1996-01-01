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Находка прошел немноголюдный митинг
В минувшую субботу коммунисты и представители общественного движения "За развивающуюся Находку", представляющие организацию "Объединенный гражданский фронт" Гарри КАСПАРОВА, провели пикет, объявленный в рамках всесоюзной акции. Пикетчики заранее уведомили власти о месте своей "дислокации" - у памятника Ленину, напротив здания городской администрации, на что вначале получили запрет.
Охотников присоединиться к организаторам, призывающим к возврату конституционных свобод, в морозный субботний день оказалось немного. Тем не менее порядок у памятника вождю мирового пролетариата охраняли несколько сотрудников милиции. Акция прошла без эксцессов.
Организаторы пикета обсудили насущные проблемы, в том числе прогнозируемую новую волну монетизации льгот, доктрину ПУТИНА "Чем больше богатых в России, тем богаче страна", на деле означаемую геноцид нации, в очередной раз констатировали, что власть, в том числе и местная, разделила конституцию по принципу: у власти - права, у народа - обязанности.
- Мы собрались для того, чтобы напомнить людям, что день 12 декабря был государственным праздником. Отмена этой даты, 7 ноября, - это попытка вырвать значительный кусок российской истории, - говорит член инициативной группы Наталья РЕМИЗОВА. - Происходит оболванивание русского народа, чтобы он не мог извлечь уроков из прошлого. Как полагают пикетчики, в ближайшее время власти собираются если не отменить конституцию, то, по крайней мере, значительно ее переписать.
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