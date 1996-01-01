Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток собрал около 400 протестующих...
В минувшую субботу во Владивостоке состоялся митинг протеста против дискриминации конституционных прав и свобод граждан Приморья.
Впервые под общим лозунгом протеста на центральную площадь города вышли представители практически всех партий - от СПС до КПРФ. Из партийных гигантов мероприятие, по понятным причинам, проигнорировала только "Единая Россия".
Впрочем, возможно, это обстоятельство помогло организаторам провести митинг без инцидентов. Дело в том, что, начав с требования отставки мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, митингующие плавно перешли и на более высокие персоналии. В итоговой резолюции в качестве "отставников" фигурировали уже и приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН, и даже российский президент.
По единодушному мнению участников митинга, все звенья российской вертикали власти поразила коррупция, которая душит как предпринимательское сообщество, так и людей труда.
Краевой депутат Николай МАРКОВЦЕВ, например, заявил, что нынешние власти практически вернулись к советской системе очковтирательства и приписок. Выступая с трибуны, он демонстрировал митингующим статданные, согласно которым уже треть населения края находится за чертой бедности, в то время как приморский губернатор рапортует в Москву о сокращении бедности до 10-12%.
Предприниматели жаловались на непомерные налоги, установленные мэром Владивостока. По их расчетам, эти налоги уже в следующем году приведут к кратному сокращению субъектов малого и среднего бизнеса в городе. Общественные организации, представленные Общественной палатой Владивостока, ТСЖ и ТОСами, упрекали власти в нежелании вести какие-либо переговоры по внутренней политике в городе и крае.
Кстати, несмотря на холодную погоду, на площади города в этот день собралось около 400 человек, и, по мнению организаторов митинга, это должно стать для власти серьезным предупреждением.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде