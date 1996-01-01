Владивосток собрал около 400 протестующих...

В минувшую субботу во Владивостоке состоялся митинг протеста против дискриминации конституционных прав и свобод граждан Приморья.

Впервые под общим лозунгом протеста на центральную площадь города вышли представители практически всех партий - от СПС до КПРФ. Из партийных гигантов мероприятие, по понятным причинам, проигнорировала только "Единая Россия".

Впрочем, возможно, это обстоятельство помогло организаторам провести митинг без инцидентов. Дело в том, что, начав с требования отставки мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, митингующие плавно перешли и на более высокие персоналии. В итоговой резолюции в качестве "отставников" фигурировали уже и приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН, и даже российский президент.

По единодушному мнению участников митинга, все звенья российской вертикали власти поразила коррупция, которая душит как предпринимательское сообщество, так и людей труда.

Краевой депутат Николай МАРКОВЦЕВ, например, заявил, что нынешние власти практически вернулись к советской системе очковтирательства и приписок. Выступая с трибуны, он демонстрировал митингующим статданные, согласно которым уже треть населения края находится за чертой бедности, в то время как приморский губернатор рапортует в Москву о сокращении бедности до 10-12%.

Предприниматели жаловались на непомерные налоги, установленные мэром Владивостока. По их расчетам, эти налоги уже в следующем году приведут к кратному сокращению субъектов малого и среднего бизнеса в городе. Общественные организации, представленные Общественной палатой Владивостока, ТСЖ и ТОСами, упрекали власти в нежелании вести какие-либо переговоры по внутренней политике в городе и крае.

Кстати, несмотря на холодную погоду, на площади города в этот день собралось около 400 человек, и, по мнению организаторов митинга, это должно стать для власти серьезным предупреждением.