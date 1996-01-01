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"Особо-экономический облом"
28 декабря, когда рабочий день у дальневосточников уже закончился, столица, обнародовала, наконец, результаты конкурса по особым экономическим зонам. К сожалению, ни одна из заявок дальневосточников в шестерку победителей не прошла. Комиссия дала "добро" на 4 зоны технико-внедренческого типа (ТВЗ) и 2 - промышленно-производственного типа (ППЗ). Практически все они будут созданы в центральных регионах, за исключением ТВЗ в Томске (ядерные и нанотехнологии).
Как сообщал "ЗР" еще до официальных результатов, две ТВЗ будут созданы в пределах столицы и ее окрестностей - в Зеленограде (разработка микроэлектроники) и Дубне (разработка ядерных и физических технологий). Еще одна ТВЗ появится в Санкт-Петербурге (разработка информационных технологий, аналитическое приборостроение).
Липецк попал в шестерку с заявкой на создание ППЗ в поселке Матырский, рядом с центром логистики компании Indesit Company, к строительству которого она приступила еще в октябре. Как писали СМИ, кроме Indesit, которая намерена наладить здесь производство газовых плит, в ОЭЗ придут фирмы из Германии и Австрии. Вторая ППЗ появится в Елабуге (производство автокомпонентов Hyundai, General Motors, Nilson Швеция и высокотехнологической продукции нефтехимического направления).
Как отметил Герман ГРЕФ, подводя итоги конкурса, "по промышленно-производственным зонам, к сожалению, уровень качества заявок нас не вполне устроил". Он также заявил, что лично пытался найти заявку удовлетворительного качества от регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири, но ни одна из них "не была признана готовой и детально проработанной". Но Минэкономразвития РФ намерено предложить правительству провести в первой половине 2006 г. новый конкурс и помочь регионам Дальнего Востока и Восточной Сибири грамотно сформировать заявки.
Любопытно, что он же чуть позже заявил, как пишет РБК: "Мы убрали из принятого решения все политические составляющие, хотя были желания". Не очень логичное, на фоне предыдущего, высказывание (помощь в подготовке заявок разве не есть политика?), если не сказать больше. Особенно на фоне недавнего выступления президента Владимира Путина в Японии, где он заявил, что на Дальнем Востоке будет особая экономическая зона. Ведь еще с царских времен, и в советский период, когда речь шла об освоении Дальнего Востока и сопредельных территорий Сибири, при решении экономических вопросов, в первую очередь, учитывалась политика. Большая политика.
Вот как прокомментировал "ЗР" итоги конкурса один из экспертов: "Такое решение по ОЭЗ еще раз доказывает, что определенной политики в отношении АТР у России нет". Обращает внимание отсутствие среди победителей проектов с участием китайских инвестиций. Я думаю, в Москве недостаточно четко представляют тенденции, которые мы наблюдаем здесь. Китай невозможно сдерживать путем запрета. На самом деле, нужно использовать "китайскую" энергию для продвижения наших собственных интересов.
Думаю, при принятии решения по ОЭЗ, помимо всего прочего, сыграл роль "синдром федерального центризма": Москва хочет держать преференции под неусыпным контролем, а чем дальше от столицы, тем, по мнению некоторых чиновников, меньше возможности контролировать. Подспудно просматривается и такой нюанс: если к разработке не имеют отношения москвичи, ей заведомо сложно пробиться..."
Итак, столица в очередной раз показала дальневосточникам их место. Это не анекдот, а реальная история: знакомый корр. "ЗР", кстати, блестящий переводчик, собирая "переводческие курьезы", в одном солидном издании, натолкнулся на такой перевод уже ставшей классической фразы: "Дальний Восток - ворота России в АТР". Какой-то умелец перевел "ворота" так, что по-английски это звучало как "задний проход". И ведь, похоже, перевел-то он по существу.
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