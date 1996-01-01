Приморский край пострадал за политику

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подготовило очередной рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов. По сравнению с предыдущим годом позиции Приморья в нем изменились не сильно. Однако этого хватило, чтобы впервые за все последние годы обойти в рейтинге соседний Хабаровский край.

Согласно расчетам "Эксперт РА", по величине инвестиционного потенциала Приморский край занимает 22 место среди пока еще 89 субъектов РФ, тогда как Хабаровский край расположился ровно на пять мест ниже. Год назад ситуация была иной: Хабаровский край занимал 23 место, а Приморский - 24 место.

Обогнать соседей в нынешнем году Приморскому краю удалось благодаря более квалифицированным трудовым ресурсам (17 место среди российских регионов), институциональным преимуществам (11 место) и более емкому внутреннем рынку (24 место). Хабаровский край, в свою очередь, обошел Приморье по величине промышленного (29 место против 37 места) и природно-ресурсного потенциала (10 против 17).

Куда сложнее обстоит ситуация с инвестиционными рисками. И хотя в целом Приморью удалось улучшить свое положение в общем рейтинге с 65 места в прошлом году до 58 места в этом (позиции Хабаровского края, напротив, ослабли - с 45 места до 61 места), по величине политических рисков край занял лишь 81 место из 89 субъектов РФ, расположившись неподалеку от северо-кавказских республик.

Крайне высокой в Приморье оказалась и криминальная составляющая рисков - по ее величине край занял 71 место.