В новом бюджете есть деньги для Дальнего Востока

Государственная дума приняла проект федерального бюджета на 2006 год в третьем чтении. В частности, утверждены расходы по северным позициям.

По информации пресс-центра Госдумы, финансирование Федеральной программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера" увеличено до 207,2 млн рублей (рост в два раза), "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья" - до 2692 млн рублей (рост почти в три раза), "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области" - до 1500 млн рублей (рост более чем в 6 раз).

В то же время не получило поддержки предложение о дополнительном увеличении финансирования до 250 млн рублей проезда к месту отдыха и обратно пенсионеров-северян, об увеличении финансирования жилищных субсидий северянам до 2 млрд рублей, об установлении районного коэффициента к ежемесячной денежной выплате и выделении на эти цели 560 млн рублей, о направлении дополнительных денежных средств на диспансеризацию и вакцинацию коренных малочисленных народов, поддержку северного оленеводства и завоз семян в северные районы.