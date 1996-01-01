Особо-экономические ожидания

Глава Минэкономразвития Герман ГРЕФ заявил на конференции "Инвестиции в России: проблемы и решения", что итоги конкурса по созданию особых экономических зон будут объявлены до конца недели, отметив, что целесообразно на первом этапе создать 6-7 особых экономических зон, а в следующем или через год - провести еще один конкурс.

Но и в пятницу официальной информации о счастливчиках, не появилось, хотя, как стало известно "ЗР" из неофициальных источников, некоторые победители уже обозначились. А теперь подробности.

Досье Закон "Об особых экономических зонах" подписан Президентом РФ 23.07.2005. При Минэкономразвития РФ организовано Федеральное агентство по управлению ОЭЗ. Закон предусматривает создание промышленно-производственных (ППЗ) и технико-внедренческих зон (ТВЗ). В них не допускаются добыча полезных ископаемых и металлургическое производство, переработка полезных ископаемых, переработка лома черных и цветных металлов, производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов). Срок действия ОЭЗ - 20 лет. Участники ППЗ должны вложить в производство не менее 10 млн евро, из них в первый год работы - не менее 1 млн евро. Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога. В ППЗ разрешается применять удвоенный коэффициент амортизации, относить убытки на будущие периоды. Регионы и муниципальные образования могут предоставлять резидентам ОЭЗ дополнительные льготы. Кроме налоговых льгот в ОЭЗ устанавливается специальный таможенный режим, в частности разрешен беспошлинный ввоз иностранных товаров и отменён НДС.

От 47 регионов на конкурс поступило 72 заявки, но две были отклонены из-за неправильного оформления. 29 заявок подано на создание ТВЗ, остальные - по ППЗ. Пять проектов ОЭЗ предложили дальневосточники -Приморский и Хабаровский края, Якутия и Амурская область.

В Приморье под заявку на ОЭЗ рассматривалось несколько проектов, но наиболее перспективным, с учетом проработанности, наличия инвесторов и уже вложенных средств, был признан проект создания ППЗ в рамках российской части ПТЭКа "Пограничный-Суйфэньхэ". Здесь планируется разместить парк внедрения информационных технологий, зоны глубокой переработки древесины, производства электробытовой техники и медицинского оборудования, предприятия по производству экологической упаковки и пищевой продукции, текстильное производство.

Хабаровчане подали заявки на ТВЗ в Хабаровске (на территории Тихоокеанского государственного университета) и ППЗ в Комсомольске-на-Амуре. В ТВЗ предложено заняться разработкой измерительно-информационной системы для объектов ЖКХ; созданием автономной энергосистемы для обеспечения электроэнергией и теплом потребителей от ТЭС на базе микротурбин и др. В ППЗ несколько местных компаний готовы разместить производства твердо-волокнистых плит, теплообменников, инструментов из твердых сплавов, строительных и теплоизоляционных материалов и др.

Амурская область подала заяаку на создание ППЗ в районе Благовещенска, где предполагается организовать сборку автобусов и легковых автомобилей, бытовой техники, нефтеперерабатывающих установок высокоточного разделения углеводородного сырья, биофлавоноидов для фармацевтической и пищевой промышленности. В ОЭЗ готовы инвестировать средства Ляонинская автомобильная корпорация "Шугуан", компания по производству электродной продукции "Цзиньцяо" и Хэйлунцзянская промышленно-продовольственная компания "Фулиньмэнь".

Наименее убедительной на этом фоне выглядит заявка Якутии на ППЗ по производству бриллиантов и ювелирных изделий. Якутяне обосновали ее тем, что темпы роста рынка предметов роскоши в России достигают 10% в год, хотя специалисты указывали им, что в законе есть ограничения, связанные с переработкой полезных ископаемых. К тому же, судя по темпам роста, с предметами роскоши и так все прекрасно.

Сейчас все с нетерпением ждут итогов конкурса. Комментируя закон об ОЭЗ, многие эксперты склонялись к тому, что его будут применять, в первую очередь, к территориям, которым без преференций практически невозможно дать импульс для развития. И в этом плане шансы дальневосточников и сибиряков выглядели вполне оптимистично.

Вот и президент Владимир Путин заявил в Японии, что на Дальнем Востоке будет особая экономическая зона. Но как стало известно "ЗР", в числе первых победителей пока фигурируют три ОЭЗ - в Москве, Московской области и Липецке.

Ни один из проектов, разработанных к востоку от Урала, в числе победителей пока не значится, хотя одна ОЭЗ здесь все-таки будет, и, по информации из неофициальных источников, чаша весов склоняется в пользу Приморья.

За комментарием "ЗР" обратился к директору Института региональных проектов ТЦСР Юрию АВДЕЕВУ.

- Дальнему Востоку очень нужны эти преференции, ведь без них привлечь инвестиции в производство крайне сложно, учитывая наши энерго- и транспортные тарифы, отсутствие необходимой инфраструктуры и другие негативные факторы, - отметил Юрий Алексевич. - Решение об организации ОЭЗ покажет, что Россия от деклараций перешла к формированию более внятной политики в отношении АТР. Только в режиме ОЭЗ реально увеличить товарооборот и приток китайских инвестиций. Реализация проекта увеличит грузовую базу для наших портов и железной дороги, будет создано несколько тысяч рабочих мест.

Скорее всего, на этой неделе Минэкономразвития объявит итоги первого конкурса, а в следующем году или через год состоится еще один. К этому времени подоспеют дополнения к закону об ОЭЗ еще по двум типам зон - рекреационно-туристическим и свободным портам. У Приморья есть проекты, подходящие под эти типы зон.

Надеемся, столица даст региону шанс отойти постепенно от специализации на совсем других "зонах". И завершится, наконец, великое переселение специалистов на запад. А может, кто и вернется?