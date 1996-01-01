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С казино взяли - поселениям не дали
На очередной сессии Законодательного собрания ПК 23 ноября, пожалуй, впервые принятие краевого бюджета во втором чтении оказалось не совсем "гвоздем" программы. Или даже совсем не "гвоздем". Виной тому прошедшее накануне заседание фракции "Единой России", на котором мэр Владивостока едва ли не в ультимативной форме потребовал разобраться с налогом на имущество организаций, который город платить не в состоянии.
Эмоциональное выступление мэра возымело свое действие как на депутатов, так и на краевую администрацию. В результате ЗС снизил ставки налога: с 2,2% до 0,5% - для предприятий ЖКХ, до 0,1% - для объектов соцкультбыта и до 0% - для дорожно-строительных предприятий. Случай, когда "белый дом" соглашается со снижением налогов, беспрецедентный. Наконец-то мы получили первое подтверждение полезности прихода во власть авторитетных и богатых людей.
Депутаты тут же нашли чем компенсировать потери бюджета - увеличили ставки налога на игорный бизнес в пять раз. Правда, только для владельцев казино. С одного игорного стола им теперь придется платить 120 тысяч рублей в месяц.
За налоговыми перипетиями как-то буднично и вяло прошло обсуждение другого, более важного, на наш взгляд, вопроса - "О порядке решения вопросов местного значения поселений в переходный период". Между тем, вопреки пожеланиям поселений, на муниципальный уровень в дополнение к уже отобранным пяти переданы еще три функции - библиотечное дело, культура и градостроительство. Кстати, на следующий день губернатор Сергей ДАРЬКИН объяснил это решение тем, что поселения не готовы к исполнению таких жизненно важных функций, как формирование бюджетов и налогов, а потому к разговору об этих и других полномочиях поселений можно будет вернуться не раньше, чем через год.
Депутат Владимир ХИЖИНСКИЙ считает ссылки на неготовность поселений надуманными.
- Ситуация в точности копирует 95-й год, когда точно так же субъекты сопротивлялись появлению муниципальных районов и городов, - поделился своим мнением с "ЗР" Владимир Алексеевич. - Я понимаю, что накануне отопительного сезона нецелесообразно передавать поселениям ЖКХ, но все остальные полномочия можно. Что значит - поселения не готовы? Там избраны главы, и народ сам может оценить их работу. Я считаю, что там, где есть хоть одно полномочие, уже должен быть бюджет.
Еще дальше в негативной оценке принятого закона заходит депутат Владимир МАРКОВЦЕВ. По его мнению, нарушена не только Хартия, но и Конституция РФ, о чем он уже сообщил в письмах на имя краевого и генерального прокуроров. Правда, вмешается прокуратура до конца года в ситуацию с переходным периодом реформы местного самоуправления или нет, уже, наверное, не важно. Времени на то, чтобы исправить "ошибки" с бюджетным обеспечением функций поселений, нет, а это значит, что в 2006 году главы и депутаты поселений Приморья будут исполнять скорее декоративные, чем настоящие функции.
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