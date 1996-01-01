Счастье из четырех букв

Давненько приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН не баловал приморцев таким количеством заманчивых перспектив, как на пресс-конференции 24 ноября. Здесь тебе и гольф-клуб, и горнолыжный курорт, и строительство ледовых дворцов (хотя дворцы вроде уже в бюджете), и франко-порт на базе порта Восточный, и даже среднедушевые доходы в 2008 году на уровне средней европейской страны.

Слушая губернатора, иногда вспоминается рецензия к не очень популярной американской мелодраме, недавно, кстати, без особого успеха, прошедшей в кинотеатрах страны. Один из критиков написал, что поиски режиссером какой-то идеи фильма напоминают притчу-сказку о мальчике, которому дали кубики с буквами "А", "Ж", "О" и "П", предложив сложить из них слово "СЧАСТЬЕ"...

Хотя не исключаем, что на этот раз, в отличие от анонсированного четыре года назад зоопарка, губернатор опирается на более солидные основания, чем личный энтузиазм. Свою уверенность Сергей Михайлович черпает из состоявшихся на прошлой неделе в АТР двух мероприятий с участием российского президента Владимира ПУТИНА. Первое из них, конечно, саммит стран АТЭС в Южной Корее, второе - переговоры в Японии. Приморский губернатор принимал участие в обоих и вынес устойчивое впечатление, что в ближайшие несколько лет Дальний Восток России ожидает инвестиционный бум.

- Я исхожу из наблюдения о резкой смене инвестиционной политики стран АТР в отношении России, - сказал, в частности, губернатор. - Как вы, наверно, знаете, японский бизнес уже строит автомобильный завод "Тойота" в Ленинградской области. Не исключаю, что второй такой завод будет строиться в Приморье...

Японская тема в рассуждениях губернатора занимает сегодня чуть ли не главное место. Признавая приоритетность внешних связей Приморья с Южной Кореей и Китаем, Сергей Дарькин утверждает, что Япония имеет все шансы занять достойное место в ряду инвестиционных партнеров края. Правда, со своей стороны край готов пока предложить не очень впечатляющие инвестиционные проекты. Ну, например, строительство гольф-клуба, горнолыжного курорта и гостиниц соотносится с развитием только одной отрасли - туристической. Более масштабные перспективы связаны с возможным заключением Соглашения о безвизовом обмене между Россией и Японией, которое, по словам губернатора, будет урегулировано в течение полугода. В целях реализации этого соглашения количество паромов в морском сообщении между нашими странами планируется увеличить до восьми. Остается только напомнить: паромная переправа - в Ванино, в котором новый полпред на прошлой неделе пытался согреть замерзающих жителей.

Кстати, развитие российско-японских отношений имеет и не совсем оптимистичные посылы для отдельных уже отлаженных видов бизнеса в Приморье. В частности, торговля подержанными авто, скорее всего, уйдет в прошлое. Об этом губернатор заявил в привязке к недавнему скандалу с таможенными мини-каталогами. Как выяснилось, губернатор не склонен винить в этом скандале исключительно таможню.

- Думаю, эту ситуацию спровоцировала и не очень правильная история автодилерства в Приморье, - осторожно заметил Дарькин.

Правда, тут же добавил, что пока этот бизнес существует, он готов его всячески поддерживать. Готов губернатор поддержать и туристический бизнес. Причем не только в рамках инвестиционных проектов, но и в связи с исключением приморских туроператоров из числа участников Соглашения о безвизовом обмене с Китаем.

- Мы договорились с Ростуризмом о создании рабочей группы, которая еще раз рассмотрит все претензии к исключенным фирмам, - сообщил губернатор. - Полагаю, нам удастся совместными усилиями найти справедливое решение, и жители края не пострадают. Тем более, кроме каких-то неприглядных конкурентных действий со стороны отдельных российских компаний, я здесь причин для скандала не вижу. От нарушителей, конечно, нужно избавляться, но хочу заметить, что из 80 тысяч китайских туристов, принятых в этом году, мы потеряли только двоих.

Что имел в виду губернатор под словом "потеряли", уточнить не удалось. Надеемся, что речь идет всего лишь о "нелегалах" на рынке труда. Тем более руки понадобятся - для возведения ледовых дворцов. По словам Дарькина, краевая администрация всерьез озаботилась идеей создания в крае профессиональной хоккейной команды, которая сможет играть на самом высоком уровне. Предполагается, что команда будет создана на средства частного бизнеса. Замечание весьма существенно, если учесть, что распределение краевого бюджета все чаще становится предметом ожесточенных дискуссий между муниципалами и краем. Особенно в этом плане усердствует Владивосток. Пользуясь случаем, губернатор заверил, что и впредь будет оказывать серьезную помощь Владивостоку. В основном, по целевым краевым программ. Главные из этих программ связаны со строительством очистных сооружений, строительством моста на мыс Чуркина (а где же о.Русский?) и почему-то зарплатой учителей.

Впрочем, почему именно зарплата учителей стала объектом его пристального внимания, губернатор объяснил. Октябрьские волнения работников образования, по мнению Дарькина, целиком на совести муниципалитетов, которые не успевают должным образом оформить необходимые документы, чтобы зарплата бюджетникам выплачивалась вовремя и в полном объеме. Вполне вероятно, что за решение этой проблемы краевая администрация берется исходя из планов превратить Владивосток в международную коммуникативную площадку, где нет места для социальных потрясений. По информации губернатора, Приморье намерено застолбить за собой шесть ежегодных международных мероприятий. Два из них уже, собственно, застолбили - кинофестиваль и рыбный форум. Еще один связан с организацией мероприятий по защите дикой природы. Три остальных, вероятно, зависят от строительства в Приморье выставочного центра, под который пока не могут найти места.

Поможет ли Приморью реализация этих планов выйти на уровень среднеевропейской страны, предсказать сложно. Сергей Михайлович в настоящее время усиленно изучает французский язык, что он продемонстрировал на пресс-конференции парочкой расхожих фраз. Если франкофилия губернатора имеет отношение к его давно уже обсуждаемым в кулуарах перспективам перебраться на более высокую должность в правительственных структурах, то реализацией нынешних планов Дарькина заниматься, возможно, будет и некому. Ну, а нам останется только с прежним упорством заниматься разгадкой вечной шарады под названием "СЧАСТЬЕ" из традиционного для России набора четырех букв.