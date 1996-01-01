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Россияне не хотят отдавать Курилы
Подавляющее большинство россиян - 73% - считают, что острова Курильской гряды должны остаться территорией России, еще 10% считают возможным организовать совместное российско-японское управление ими. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По мнению 2% опрошенных, было бы лучше отдать острова Японии. Еще 5% россиян склоняются к тому, чтобы два острова передать Японии, а два других оставить России. 6% опрошенных предпочли бы оставить решение этого вопроса потомкам. Как отметили во ВЦИОМе, жители Сибирского и Дальневосточного округов более категоричны в вопросе о принадлежности Курил, чем их соотечественники из европейской части страны: 82% сибиряков и 87% дальневосточников уверены, что острова должны остаться у России.
При этом, как показал опрос, респонденты, скорее, положительно оценивают роль Японии в жизни нашей страны: 50% считают ее торговым и экономическим партнером России, 10% - просто дружественным государством, а 6% - даже стратегическим партнером. Негативные оценки звучат гораздо реже: только 12% видят в Японии экономического и политического соперника, а 6% - враждебное государство.
Прогнозируя, как сказалась бы гипотетическая передача островов Японии на их отношении к президенту Владимиру ПУТИНУ, две трети россиян (64%) указывают, что оно бы ухудшилось. Только 4% заявили, что такой сценарий улучшил бы их отношение к главе государства. 18% отмечают, что это не повлияет на их отношение к президенту. Однако 78% жителей Сибирского ФО и 72% жителей Дальневосточного ФО отмечают, что их отношение к главе государства ухудшится, если решение о передаче островов будет принято.
Отвечая на вопрос, в чем, по их мнению, выражается ценность для России Курильских островов, половина россиян (49%) отметила "большие запасы рыбы и морепродуктов". 41% россиян видят ценность островов в том, что Курилы обеспечивают безопасность нашей страны. Для 36% достаточно того факта, что там живут российские граждане. Лишь 6% не видят в островах для нашей страны никакой практической пользы, но тем не менее считают их сохранение за Россией делом принципа. Еще 5% ответили, что Курилы можно сдать Японии в аренду.
Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 15-16 октября 2005 г. В нем приняли участие 1 тыс. 579 человек в 153 населенных пунктах 46 областей, краев и республик России.
Напомним, в сентябре президент РФ, отвечая в прямом эфире на вопросы россиян, заявил, что Россия хочет урегулировать все спорные вопросы с соседними государствами, в том числе и с Японией.
Четыре острова Южных Курил, на которые претендует Япония, по его словам, находятся под суверенитетом Российской Федерации, и это закреплено международным правом.
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