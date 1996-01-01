Размен с видом на Кремль

У произошедшего есть официальная версия. Есть также и хором высказанное предположение, что кадровые решения имеют самое непосредственное отношение к решению пресловутой "проблемы-2008". Возможно, в ближайшие дни появятся и иные, не менее убедительные и актуальные объяснения тому, зачем в середине ноября 2006 года президент решил основательно перетряхнуть руководство страны.

Особенности кремленологии начала XXI века состоят в том, что современный исследователь лишен возможности пользоваться старыми классическими методами - наблюдениями за расстановкой руководителей на Мавзолее относительно первого лица и за порядком расположения их фотопортретов в местах размещения средств массовой агитации. Наличие же вокруг первого лица центров сил, очевидно превышающих число два, делает попытки анализа в отсутствие достаточной информации не более чем вариативным прогнозом с весьма высокой степенью допущений.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначен первым вице-премьером с прицелом на перемещение в премьерское кресло, чтобы в 2008 году стать преемником Владимира ПУТИНА? Но вся реальная исполнительная власть находится сегодня у президентской администрации, в то время как правительство выполняет скорее технические функции.

Согласно нынешней табели о рангах перевод со Старой площади в Белый дом - сам по себе понижение, а уж в случае с Медведевым и вовсе присутствуют все формальные признаки краха карьеры.

Кто сегодня может гарантировать Дмитрию Медведеву неповторение судьбы Анатолия ЧУБАЙСА, который в 1997 году ушел с поста главы кремлевской администрации в первые вице-премьеры и потерпел сокрушительное аппаратное поражение. Прежде всего потому, что преемник Чубайса Валентин ЮМАШЕВ, на момент назначения не такая уж и великая фигура, играл против первого вице-премьера. Но времена меняются вместе с правилами игры. Нельзя исключать и того, что заданная политико-аппаратная вторичность правительства - это уже вчерашний день, Дмитрий Медведев как раз и призван вернуть Белому дому былое могущество, а статусу премьера - ранг действительно второго человека в государстве.

И тогда новый вопрос: для себя ли будет стараться Медведев или все-таки для старого соратника, чтобы тому было куда перебираться в 2008 году?

Некоторая ясность в отношениях между Кремлем и Белым домом может появиться только после появления двух скучных бюрократических документов: положения о распределении полномочий внутри администрации президента и аналогичной бумаги, посвященной внутреннему устройству правительства.

Но в России политическая практика не вписывается в бюрократические каноны. Очевидно, что произведенные перестановки так или иначе нарушают баланс сил и интересов внутри околокремлевских групп. Кто-то выиграет больше, кто-то должен будет уступить и получить какую то компенсацию (например, Б-нефть вместо А-нефти или нечто подобное). Поскольку для остальных граждан это все имеет крайне малое значение, т.к. перераспределение властных функций и контролируемого бизнеса происходит сугубо внутри и населения касается мало, видимо, не стоит подробно останавливаться на том, чей человек куда был назначен, а чей - откуда перемещен.

Интересно другое: насколько волна кадровых перемещений послужит поводом для попытки осуществления принципиально нового социально-экономического курса? Или прежняя политика признана единственно верной, а претензии имеются только к исполнителям? И от того, как новые люди на новых местах справятся с поставленными задачами, будут и в дальнейшем зависеть их карьеры, а также решение, кому все-таки передать власть после окончания президентского срока Владимира Путина.

Если же допустить, что перестановки все-таки являются началом операции "Преемник", то возникает вопрос, почему это происходит так рано. Наиболее правдоподобный ответ, видимо, состоит в том, что старт, каковым очевидно являются парламентские выборы, будет дан не в 2007 году, а уже в году наступающем. Большие государственные предприятия недавно получили указание начинать бронирование средств, которые должны пойти на избирательную кампанию.