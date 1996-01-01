Посол ФРГ раскрыл секрет

Посол ФРГ в России Вальтер-Юрген ШМИДТ во время визита во Владивосток дал эксклюзивное интервью "ЗР".

- Господин Шмидт, какие новые направления партнерства обозначились после встреч с руководством края и города?

- До сих пор Германия проявляла большую активность в центральных регионах России, но мы ищем новые опорные точки для развития связей. И во время беседы с вице-губернатором Виктором ГОРЧАКОВЫМ мы обсудили широкий спектр вопросов. Мы пришли к общему мнению, что внешнеторговый потенциал Приморья и Германии используется не в полной мере. Наш бизнес уже работает здесь, в частности, в рыбном секторе. Думаю, есть хорошие перспективы у проектов модернизации портов, сельского хозяйства, лесной и рыбной отрасли, а также в сфере туризма. Наша страна готова поставлять в Приморье медицинское оборудование и лекарства.

Я пригласил ваши компании представить рыбную продукцию в следующем году на традиционной Берлинской сельскохозяйственной и продуктовой ярмарке "Зеленая неделя", где особое внимание будет уделено продукции из России. У вас много вузов, и я попрошу нашего советника по науке обратить на это внимание. В целом же я получил много полезной информации, которую увезу в Москву и буду обсуждать с представителями германской экономики.

- Если посмотреть на объемы иностранных инвестиций в Россию, Германия - среди безусловных лидеров. На Дальнем Востоке такой картины не наблюдается. Можно ли ожидать в ближайшем будущем повышения активности немецкого капитала на Дальнем Востоке? И в каких секторах экономики?

- Если выделить реальные зарубежные инвестиции в Россию, под которыми я понимаю капиталовложения в технологии и оборудование, Германия занимает первое место. Это свидетельствует, что в России начался процесс обновления оборудования, то есть основы промышленности, и наши инвесторы, если уж вкладывают инвестиции, приходят всерьез и надолго. А вообще, как и все зарубежные инвесторы, наши бизнесмены пришли сначала в Москву, Санкт-Петербург и центральные регионы. В настоящее время я наблюдаю тенденцию, что они пошли в регионы.

Досье В 2004 г. внешнеторговый оборот между Приморьем и ФРГ составил $45,8 млн (удельный вес во внешнеторговом обороте края - 1,7%). В первом полугодии 2005 г. - $16, 1 млн. Структура экспорта - в основном рыба и морепродукты, структура импорта - технологическое оборудование и механизмы для рыбной, лесной промышленности, портов, автомобили.

- Приведите, пожалуйста, примеры успешного бизнеса Германии на Дальнем Востоке.

- Я встречался во Владивостоке с человеком, который очень успешно работает в рыбной промышленности. Он организовал консорциум из ваших рыбодобывающих предприятий, который успешно поставляет их продукцию на европейский рынок. Важную роль здесь играет оснащение рыболовных траулеров немецким оборудованием и технологиями. Хорошим примером является предприятие "Кнауфф-Хабаровск", которое поставляющее на Дальний Восток стройматериалы.

- Мне доводилось беседовать о проблемах модернизации производства с представителями лесной и рыбной отраслей. Безусловно, они предпочли бы купить немецкое или японское оборудование, но оно, дороже китайского. Возможны ли поставки немецкого оборудования в лизинг или по льготным кредитным линиям?

- Да, наше оборудование стоит недешево, но оно и производительнее. Вот пример: компания из Томска приобрела деревообрабатывающее оборудование немецкого производства и сейчас производит для нашего рынка высококачественную продукцию. Она уже не успевает удовлетворить спрос и намерена расширять производство.

А лизинг - дело коммерческого соглашения между продавцом и покупателем, и государство тут ни при чем. Ваши и наши бизнесмены должны договариваться.

Что касается льготных кредитов, нужно смотреть, соответствует ли это условиям ВТО. Законодательство о конкуренции Европейского союза позволяет дотации только в исключительных случаях: на них нужно разрешение ЕЭС. Подобные экспортные субвенции вряд ли будут одобрены, так как это приводит к искажению конкурентной борьбы.

- Интересует ли Германию участие в крупных проектах, которые намерены реализовать власти Приморья, - строительство нефтепровода, создание в крае нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей?

- Сейчас я затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как объемы поставок нефти и нефтепереработки еще не определены. Но мы проинформируем об этом проекте наши предприятия, которые могут проявить к нему экономический интерес. Так что посмотрим.

- Вы проводили на пенсию Почетного консула Германии во Владивостоке пастора Манфреда БРОКМАННА. Ходят слухи, что новым консулом будет бизнесмен...

- Мы очень довольны работой г-на Брокманна, который почти 6 лет совмещал работу Почетного консула Германии и пастора лютеранской общины. Видимо, обе задачи пошли ему на пользу, раз он выглядит таким молодым в 68 лет. Но бюрократическая система требует учитывать возраст, хотя МИД Германии и продлевал срок службы на три года специально для него. Подбор нового кандидата - очень сложный вопрос. Я могу пообещать, что мы сделаем все, чтобы он достойно представлял здесь Германию. И ему предстоит организовывать визит в Приморье большой бизнес-миссии, которая намечена на 2006 г.