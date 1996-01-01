Смена власти в приморской "Родине"

Бунт председателя совета приморского отделения партии "Родина" Игоря СВЕТЛОВА против одного из ее лидеров Дмитрия РОГОЗИНА закончился плачевно для самого Светлова.

Как сообщили "ЗР" в отделении партии, 9 ноября в Москве президиум политсовета партии принял решение отправить Светлова в отставку, а его заместителя Игоря УСОВА обязать провести в крае партийную конференцию, на которой избрать нового председателя. Такая конференция состоялась 16 ноября и завершилась предсказуемым результатом: председателем избран Игорь Усов.