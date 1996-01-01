Переходный период забвения

Отсрочка действия закона о реформе местного самоуправления, по сути, является отсрочкой местного самоуправления вообще. Такое мнение высказала президент фонда "Институт экономики города" Надежда КОСАРЕВА на очередном семинаре Клуба региональной журналистики в Москве.

- Думаю, что вернуться к этому вопросу в 2009 г. будет очень сложно, - сказала, в частности, Надежда Косарева. - Кто сказал, что это время используют на то, чтобы серьезно подготовиться к реформе местного самоуправления? К ней никто не будет готовиться.

Некоторые надежды в плане подготовки к реформе Надежда Косарева связывает только с почти повсеместно избранным депутатским корпусом городских и сельских поселений. По ее информации, это около 100 тысяч человек, которые могут и должны использовать переходный период для вовлечения общественности поселений в обсуждение жизненно важных для муниципальных образований вопросов. Например, формирование муниципальных бюджетов. Для этого в 131-м законе есть все необходимые инструменты - от публичных слушаний по градостроительным вопросам и проблемам социально-экономического развития до ТОСов и ТСЖ.

- Если эти инструменты не будут востребованы населением через своих депутатов, то я очень опасаюсь, что все это в конечном счете будет ликвидировано, в том числе и с помощью поправок в закон, - предположила Надежда Косарева.

Думается, что на уровне отдельных регионов, в частности Приморья, некоторые опасения президента фонда уже начинают сбываться. Проблема в том, что вновь избранные депутаты и главы поселений пока не могут приступить к работе, а действующие депутаты районного и краевого уровня им в этом деле товарищи ненадежные. Яркий пример тому отчаянные, но пока безуспешные попытки депутата Думы Владивостока Александра ЮРТАЕВА протащить через думское горнило положение о ТОСах. Но по размышлении выясняется, что причиной тому не столько упрямство коллег Юртаева, сколько невозможность воплотить многие благие намерения закона о местном самоуправлении по финансовым соображениям.

Впрочем, Надежда Косарева и сама говорит, что единственным положительным результатом приостановившейся реформы - причем результатом побочным - стало вскрытие множества проблем на муниципальном уровне. Ну, например, отсутствие финансирования по федеральным и региональным мандатам, проблема разграничения собственности, а также влияние населения на процесс организации местного самоуправления. Вполне вероятно, что реформу и притормозили до лучших времен после того, как стало понятно, что для организации реального самоуправления денег потребуется гораздо больше, чем это предусматривалось изначально, а все, что называлось до этого государственным регулированием, во многом оказалось фикцией.

Однако, на наш взгляд, еще одним положительным моментом реформы можно назвать пробудившуюся, наконец, ответственность мэров крупных городов за избравшее их население. Не исключаем, конечно, что тут не обходится без политических карьерных соображений, но отдельные выступления владивостокского мэра Владимира НИКОЛАЕВА, а вслед за ним и уссурийского - Сергея РУДИЦЫ - носят довольно революционный характер и, что самое главное, практически полностью соответствуют сути вдруг вставшей на дыбы реформы. Мы говорим, прежде всего, о вновь разгорающемся скандале вокруг старинного спора о принципе равной бюджетной обеспеченности. Ведь получается, что Владимир Николаев прав, когда обвиняет краевые власти чуть ли не в нарушении федерального законодательства при урезании доходов краевой столицы.

Правда, при этом мэр ссылается на закон, действие которого вроде бы как приостановили, или, скажем так, растянули во времени, но при такой активности есть надежда, что, по меньшей мере, в Приморье закону не будет уготована судьба заархивированного документа. Тем более что еще пару месяцев назад губернатор края отрапортовал о том, что Приморье к реформе готово. А ведь "ЗР" еще весной предсказывал, что заглушить разбуженную реформой политическую активность на местах будет очень сложно. И это мы еще не предполагали неожиданную поддержку со стороны мэров городов. Так что если кто-то там наверху и надеется, что переходный период реформы станет периодом забвения, то в Приморье забыть о декларированных переменах, похоже, уже не дадут.