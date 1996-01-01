Человек без тени

14 ноября президент России Владимир ПУТИН объявил о реорганизации своего аппарата. В том числе и о смене своего полпреда в ДВФО. Но если отставка "служаки" Константина ПУЛИКОВСКОГО удивления в обществе не вызвала, то назначение вместо него теперь уже бывшего мэра столицы Татарстана Камиля ИСХАКОВА требует если не обстоятельного комментария, то, как минимум, информации для размышления.

Впрочем, поводов обратить внимание на главу Казани у Президента России было достаточно. Во-первых, Камиль Шамильевич работает в этой должности уже 14 лет, совмещая при этом посты глав городской исполнительной и законодательной властей. Во-вторых, он стабильно занимает третью строчку в рейтинге самых влиятельных людей республики. В-третьих, он неоднократно за последние годы удостаивался высоких государственных наград.

Досье Камиль Исхаков родился 8 февраля 1949 года в Казани. По окончании Казанского электротехникума связи в 1969 г. работал электромонтером связи на телефонной станции Казанского химзавода. Поступил на физический факультет Казанского государственного университета. Во время учебы - активист комитета ВЛКСМ КГУ, член КПСС, депутат Верховного Совета ТАССР, а также комиссар поискового отряда "Снежный десант" и руководитель поэтического театра. После окончания университета с 1973-го по 1980 годы занимал должность первого секретаря Советского райкома ВЛКСМ Казани. Затем - руководитель производства, в том числе с 1987 года - генеральный директор Казанского научно-производственного объединения вычислительной техники и информатики. В 1989 году назначен председателем исполкома Казанского Совета народных депутатов. В 1991 году избирается главой администрации города Казани, а с 1993 года одновременно является председателем Казанского Совета народных депутатов. В октябре 2005 года в очередной раз избирается в представительный орган муниципального образования Казань. А затем 47-ю голосами "за" при 1 "против" вновь избирается депутатами и мэром татарской столицы. Камиль Исхаков является членом-корреспондентом Международной академии информатизации, а также президентом футбольного клуба "Рубин". Награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, "Аль-Фахр" II степени, Сергия Радонежского II степени, медалью "За доблестный труд", юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", премией Совета министров СССР и пр. Владеет английским языком. Женат, имеет двух дочерей.

Считается, что деятельность Камиля Исхакова сыграла большую роль в процессе перехода плановой экономики Казани в рыночную. В том числе в развитии малого предпринимательства, реструктуризации крупного бизнеса, сохранении кадрового потенциала и производственных мощностей флагманов городской индустрии.

Под руководством Камиля Исхакова проводилась масштабная реконструкция исторического центра Казани, реализована уникальная не только для России, но и для всего мира Программа ликвидации реконструкции ветхого жилья, строятся Казанский метрополитен, мост через реку Казанку...

Не удивительно, что именно Камилю Исхакову было поручено распоряжаться и громадными государственными средствами, отпущенными на подготовку юбилея татарской столицы. К слову, именно во время празднования 1000-летия Казани в сентябре этого года состоялся, по официальной версии, и первый "пристрелочный" разговор мэра с президентом России о том, "как строится работа по взаимодействию муниципалитетов с республиканским уровнем власти". Продолжение разговора состоялось в Кремле 13 ноября, а уже через сутки Камиль Исхаков получил новое назначение.

Создается впечатление, что новый полпред в ДВФО - человек без недостатков, что он даже тени не отбрасывает. Действительно, нам не удалось найти информации, которая могла бы хоть сколько-нибудь серьезно оттенить этот образ. Если не считать мелочи - жалобы жильцов нескольких казанских многоэтажек на строительство с разрешения городской администрации трехэтажного магазина вместо детской площадки.

Да еще этой истории с возвращением на родину списка иконы Казанской Богоматери в 2003 году... Как писала "Газета.Ru", Камиль Исхаков лично вел тогда переговоры с Ватиканом о возвращении реликвии в Россию. Более того, он якобы даже получил от представителей Римско-католической церкви согласие на это.

Мы точно не знаем, от чьего лица выступал мэр Казани на тех переговорах. Но если предположить, что руководство Русской православной церкви согласилось бы на приезд Папы в Казань для вручения иконы, минуя Москву, то отношения патриарха РПЦ и президента РФ неминуемо дали бы трещину. Ведь этим актом была бы де-факто признана международная самостоятельность Татарстана. А у так называемых региональных сепаратистов и исламских экстремистов появился бы прекрасный повод для организации в центре России новой "горячей точки".

К счастью, тогда этого не произошло. Знаменитый список был передан в Россию годом позже. А в июле 2005 г. его лично привез в Казань патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Стоит, наверное, в связи с заменой полпреда учесть и то, что в последние годы на Дальний Восток идет приток населения из выходцев из исламских регионов России. И то, что с нового поста у Камиля Шамильевича теперь только два пути - либо в политическое небытие, либо круто вверх, в Москву.

Чем на этом фоне считать его новое назначение - взлетом карьеры безусловно незаурядного руководителя, политика и человека? Или почетной ссылкой? Ведь стратегия Путина и его команды - разрушить региональные элиты. Впрочем, бесспорно, что в истории освоения российского Дальнего Востока решающую роль сыграли именно ссыльные герои.