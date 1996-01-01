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Самый молодой мэр Приморья принял присягу
В Дальнегорске состоялась инаугурация - церемония официального вступления в должность нового мэра городского округа Дмитрия ФОТЬЯНОВА, победившего во втором туре повторных выборов 30 октября этого года (на его счету было более 45% голосов).
Председатель избирательной комиссии Светлана ЛЮБИМОВА на заседании городской думы торжественно вручила Дмитрию Фотьянову удостоверение о его избрании. Дальнейшие торжества прошли в ДК "Горняк". Фотьянов принял присягу, поклявшись защищать интересы своих избирателей. А затем прозвучали поздравления от коллег-депутатов городской думы, члена краевого совета по местному самоуправлению при ЗС Виктора ГОНЧАРА, первого заместителя мэра Виктора КОЛОСКОВА, помощника депутата Госдумы Василия УСОЛЬЦЕВА, Светланы ЖЕЛТОВОЙ, заместителя руководителя аппарата администрации края Олега МЕЛЬНИКОВА, который поздравил мэра от имени губернатора.
Кстати, Дмитрию Фотьянову 30 лет. Он самый молодой мэр в Приморье и один из самых молодых в России.
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