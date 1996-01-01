Франция откроет Почетное консульство во Владивостоке

Во Владивостоке будет открыто Почетное консульство Франции. Договоренность об этом была достигнута в минувшую пятницу в Москве на встрече губернатора Сергея ДАРЬКИНА с Почетным послом Франции в России Жаном КАДЭ.

Приморье выбрано не случайно. Край считается форпостом европейской культуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Напомним, возможность открытия консульства Французской Республики во Владивостоке Сергей Дарькин и Жан Кадэ обсудили в июле во время пребывания посла в Приморском крае. Тогда же возникла идея проведения в декабре во Владивостоке кинофорума "Французское кино сегодня".